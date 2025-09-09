I debiti del Circondario. Bollette e affitto sede. Poli: "Pronti a pagare i dieci anni di arretrati"

"Siamo pronti a un accordo di transazione che prevede il riconoscimento delle spese di utenze e pulizie e di una indennità di occupazione". Beatrice Poli, vicepresidente del Circondario, fissa "tra settembre e ottobre" l’approvazione di un’intesa da sottoporre alla Città metropolitana di Bologna per risolvere la spinosa questione dei dieci anni di arretrati (si parla di due milioni di euro totali, di cui 600mila solo di bollette) dovuti per l’immobile di via Boccaccio, di proprietà dell’ex Provincia e, da una ventina d’anni ormai, sede dell’ente che riunisce i dieci Comuni del territorio.

La vicenda, raccontata nei giorni su queste pagine, è ormai nota. Come emerso da un’istanza di Simone Carapia, consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani al Circondario, le vecchie intese che regolavano i rapporti tra i due enti sono venute meno nel 2015, dopo la trasformazione della Provincia in Città metropolitana e alla luce del trasferimento di parte delle funzioni dalla Provincia alla Regione.

A quel punto, però, nessuno tra Imola e Bologna si è preoccupato di firmare un nuovo accordo. E così, nei successivi due lustri, il Circondario ha continuato a utilizzare gli spazi di proprietà della Città metropolitana di Bologna: oltre 1.300 metri quadrati di spazi su un totale di 2.763 metri quadrati dell’immobile. E lo farà ancora almeno fino alla prossima primavera, quando secondo le previsioni gli uffici del Circondario si trasferiranno all’Osservanza.

"Quando, nel 2023, sono partiti i lavori di riqualificazione del padiglione 10/12, ci siamo preoccupati di verificare le condizioni in essere sull’immobile di via Boccaccio 27 che sapevamo essere di proprietà della Città metropolitana di Bologna – ricostruisce oggi la vicepresidente Poli, sindaca di Casalfiumanese –. In quel momento abbiamo appreso dell’assenza della sottoscrizione di accordi specifici nonostante le diverse interlocuzioni avute".

Notevoli le cifre al centro della vicenda, sulla quale è intervenuta nei giorni scorsi in maniera critica anche Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione. Si parla infatti di 600mila euro solo di utenze non pagate in dieci anni. Quanto all’affitto, nella risposta inviata a Carapia da Fabrizio Boccola, dirigente del settore Patrimonio della Città metropolitana, non si fa riferimento a importi precisi. Se però la proporzione tra costo utenze e affitto fosse quella solita degli uffici, con il valore del canone che è almeno il doppio delle bollette, si potrebbe immaginare un debito complessivo dell’ente di via Boccaccio di oltre due milioni.

"Negli ultimi anni, però, sono state accantonate le risorse nel bilancio del Circondario al fine di non creare ripercussioni sulle casse di Imola e dei Comuni aderenti all’unione territoriale – assicura la vicepresidente Poli – . Rivendichiamo, quindi, di essere in procinto di chiudere una questione aperta da molto tempo, ben prima dell’insediamento dell’amministrazione a guida Panieri, e di completare l’iter prima del trasferimento del Circondario al padiglione 10/12 dell’Osservanza senza alcuna ripercussione per i bilanci dei dieci Comuni aderenti all’ente".