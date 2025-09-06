I debiti del Circondario: "Bollette non pagate per oltre 600mila euro". E l’affitto è un giallo

Oltre 600mila euro di bollette non pagate. E una cifra, relativa agli affitti arretrati, che rischia di essere ben superiore. Questi i contorni della vicenda, sulla quale presto potrebbe essere chiamata a esprimersi anche la Corte dei Conti, che vede il Circondario debitore nei confronti della Città metropolitana di Bologna.

A sollevare il caso è Simone Carapia, capogruppo di Fratelli d’Italia nell’ente di via Boccaccio nonché consigliere metropolitano, che ha interrogato Palazzo Malvezzi su una questione destinata a far discutere a lungo.

Come ricostruito nella risposta inviata a Carapia da Fabrizio Boccola, dirigente del settore Patrimonio della Città metropolitana, gli uffici del Circondario sono collocati all’interno dello stabile di via Boccaccio (proprietà dell’ex Provincia) dal 2003, alla luce di una vecchia intesa che "disciplinava l’utilizzo degli spazi e delle spese accessorie prevedendo il concorso alle stesse del Circondario".

Dal primo aprile 2015, a seguito del trasferimento di parte delle funzioni alla Regione, "nelle more della definizione di un nuovo accordo, il Circondario ha continuato ad utilizzare gli spazi dell’immobile senza soluzione di continuità", ricorda Boccola. E aggiunge: "Nel tempo sono state intraprese varie interlocuzioni al fine di definire una modalità di gestione dell’immobile volta a ottenere una conduzione economica dell’edificio e a promuovere e salvaguardare in modo ottimale l’utilizzo e la conservazione dello stesso". In pratica, almeno per il momento, di bonifici da Imola direzione Bologna non sembrano proprio esserne partiti.

Quanto ai prossimi mesi, con gli uffici del Circondario destinati a traslocare all’Osservanza, "è in corso di definizione (indipendentemente dal futuro trasferimento) un percorso per addivenire a un accordo per il riconoscimento delle spese sostenute dalla Città metropolitana dal primo aprile 2015 al 31 dicembre 2024, raggiunto in merito alle spese per utenze e pulizie, pari a 606.595,63 euro – spiegano sempre da Bologna –, e in fase di approfondimento con riferimento alla quota dell’indennità di occupazione. Nelle more della definizione di tale accordo, è in corso un’ulteriore interlocuzione per la concessione temporanea degli spazi onerosa, comprensiva delle spese di funzionamento, fino al persistere delle necessità di utilizzo da parte del Circondario".

Assieme a Carapia, sulla vicenda interviene anche Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione. "A questo punto, oltre ai 600mila euro di utenze, quanto è il debito per 10 anni di affitto ? – domandano i due meloniani –. Dove la proporzione tra costo utenze e affitto fosse quella solita degli uffici, con il valore del canone che è almeno il doppio delle bollette, si potrebbe immaginare un debito del Circondario di oltre due milioni". Dunque, "come sono state ipotizzate nei bilanci dell’ente di via Boccaccio queste spese rimandate? – incalzano Carapia ed Evangelisti –. Esiste un apposito fondo?". E ancora: "Il Circondario continua a non sapere cosa spende(rà). Si paventa un danno erariale – suppongono i due esponenti di opposizione –, in quanto la spesa di ogni singola annualità non risulta conosciuta e dunque non può essere stata impegnata nei bilanci per le relative annualità. O che pasticcio hanno fatto? Accantonamenti? Con quali stime? L’accordo dovrà avere forma di transazione e dovrà essere inviato alla Corte dei Conti. Ma che tempi si danno per chiudere la partita, altri 10 anni? È ora che tra questi enti, diversi ma gestiti sempre dal Pd, cessino le negligenze".