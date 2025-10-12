I debiti del Circondario. L’intesa con Bologna inizia con un pasticcio. FdI: "Ritardo grottesco"

Falsa partenza per l’iter che porterà il Circondario a estinguere il proprio debito con la Città metropolitana di Bologna. L’accordo transattivo tra i due enti, relativo al pagamento degli arretrati per affitto e bollette della sede di via Boccaccio, era pronto per essere approvato nell’assemblea di mercoledì prossimo. Il punto era già stato inserito dalla Giunta all’ordine del giorno della seduta ma, durante la conferenza dei capigruppo di giovedì scorso, la discussione è stata rinviata a data da destinarsi. Il motivo? La necessità di un non meglio precisato ‘approfondimento’ con l’opposizione. Troppa grazia, viene però da pensare, considerando come (al di là dei colori politici) le istanze della minoranza vengono trattate dalle Giunte dei vari Comuni abituate a decidere in totale autonomia prendendosi onori e oneri delle scelte.

"Prendiamo atto di questo improvviso eccesso di zelo, che tuttavia non ha avuto alcun seguito concreto – commentano Marta Evangelisti e Simone Carapia, rispettivamente capogruppo di FdI in Regione e al Circondario –. Alla domanda su quando verrà effettuato l’approfondimento, si è parlato genericamente di novembre; a questo punto speriamo di quest’anno. La realtà, probabilmente, è che non esiste ancora una bozza di accordo e che ci troviamo di fronte a una situazione grottesca, considerato che il Circondario dovrà presto trasferirsi nella sede dell’Osservanza".

Altro tema rilevante, secondo i due meloniani, riguarda il riconoscimento del ‘debito fuori bilancio’, già previsto nel punto dell’ordine del giorno rimandato. "Con questa voce si intendono tutte quelle spese non previste nel bilancio di previsione, ovvero spese contratte senza che l’ente avesse programmato una copertura finanziaria – ricordano i due esponenti di opposizione –. Si tratta dunque di impegni giuridici perfezionati ma non contabilizzati, e le cifre in questione sembrano essere esorbitanti".

Ballano infatti 600mila euro di bollette non pagate dal 2015, più gli arretrati per l’affitto ancora da quantificare, per un debito totale stimato in un paio di milioni.

"Sono passati molti lustri e nessuno, tra coloro che hanno governato questo ente ormai divenuto un carrozzone, si è mai posto il problema – incalzano Evangelisti e Carapia –. Siamo di fronte a una persistente ignavia amministrativa e politica da parte di chi governa. E ciò che lascia davvero esterrefatti è che questa vicenda non sarebbe mai emersa, se Fratelli d’Italia non avesse presentato un accesso agli atti. Ci auguriamo che l’amministrazione non tenti ulteriormente di nascondere queste situazioni e che, una volta resi noti i dati definitivi, sia essa stessa a comunicarli in modo trasparente ai cittadini, assumendosi le proprie responsabilità e scusandosi per una gestione sconsiderata che rappresenta un grande pasticcio amministrativo destinato a gravare ancora sulle famiglie".