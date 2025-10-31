I dieci anni del teatro. Musica, film e sorprese per il lungo compleanno

Borgo Tossignano in festa per il decennale della Sala Teatro Polivalente di via Padre Luigi Zoffoli. E in calendario ci sono sei appuntamenti da non perdere, a partire dal prossimo 9 novembre, tra musica, film, teatro dialettale, temi sociali e tante sorprese. Un progetto dedicato alla comunità sviluppato dall’amministrazione comunale in sinergia con la Pro Loco di Borgo Tossignano e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Il modo migliore per festeggiare l’anniversario tondo di un luogo di incontro, aggregazione e cultura che rappresenta un indiscusso valore aggiunto per il paese e l’intera vallata. Uno spazio, inaugurato nel settembre del 2015 dopo quei lavori che coinvolsero tante realtà locali, di proprietà di Asp Circondario Imolese e concesso in uso al municipio. L’operatività gestionale quotidiana della sala, invece, è nelle mani sicure e affidabili di un gruppo di volontari della Pro Loco.

La stagione celebrativa, come detto, partirà il 9 novembre alle 16 con la commedia dialettale ‘A tirumbela mè (A più non posso, io)’ di e con Gianni Parmiani per la produzione a cura della Compagnia Teatro del Mulino. Un’iniziativa con ingresso a offerta libera. Il 14, invece, protagonisti gli attori della Compagnia Teatrale Bardur che porteranno in scena la rappresentazione ‘La regina dei pidocchi’ tratta dall’omonimo libro di Stefano Cavallini. La trama dell’opera intreccia le storie di alcune donne ricoverate nei manicomi di Imola dal 1909 al 1948. Il 2026 si aprirà il 4 gennaio con il concerto ‘Voice of Joy’ insieme al Coro Gospel di Faenza prima delle due proiezioni, il 18 gennaio e il 22 febbraio, di film per ragazzi con pellicole scelte direttamente dai giovanissimi del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Gran finale il 29 marzo, ma con dettagli ancora da svelare e un grande concerto-evento conclusivo. "Un cartellone costruito insieme alla Pro Loco e a quei volontari che, ogni giorno, curano in modo impeccabile questo ambiente – spiegano il sindaco Mauro Ghini, l’assessore Filippo Zanini con delega alla cultura e la vicesindaca Federica Cenni –. Un fiore all’occhiello per tutta la collina, un piccolo gioiello dal quale sono passati nomi illustri della spettacolo, della cultura e della musica. Una location sempre a disposizione della comunità per alimentare i canoni fondanti di aggregazione, partecipazione, socialità e condivisione".