I diritti delle donne e gli abusi sessuali

Cronaca

Cantine Fabbri, via alla rinascita Piano di rigenerazione urbana nel cuore del centro storico

Il Comune pubblica un bando da 20mila euro e si rivolge agli enti del terzo settore per progettare l’area. In tutto due milioni di euro per ricavare locali, aree e uffici pubblici sul retro di palazzo Malvezzi-Hercolani.