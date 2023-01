I diritti e la difesa dei lavoratori Due giorni di congresso Cgil

Parteciperanno 120 tra delegate e delegati al decimo congresso della Camera del lavoro di Imola, in programma giovedì e venerdì all’hotel Olimpia. Numerosi gli invitati istituzionali all’appuntamento, tra cui il sindaco di Bologna e della Città metropolitana Matteo Lepore; il primo cittadino imolese Marco Panieri, che è anche presidente del Circondario; il direttore generale dell’Ausl, Andrea Rossi; il coordinatore del Tavolo della imprese, Marco Gasparri, i rappresentanti del mondo dell’associazionismo e del volontariato.

La fase congressuale, che si è aperta lo scorso ottobre, ha visto lo svolgimento di 264 assemblee di base nei luoghi di lavoro, con il coinvolgimento di centinaia di lavoratori e pensionati. Poi a dicembre i congressi di categoria, nei quali sono stati eletti due nuovi segretari: Angelo Gentilini alla guida dello Spi Cgil, al posto di Sauro Dal Pane giunto al termine di mandato, e Cristina Cirina che succede a Tiziana Roncassaglia Menghetti al timone della Filctem Cgil

Sono stati invece riconfermati per un secondo mandato i segretari della Fiom, Stefano Moni; della Filcams, Liviana Giannotti; della Flai, Veruska Grementieri; della Fillea, Daniele Lucchi; della Slc e Filt, Dino Parrella; della Funzione Pubblica, Maurizio Serra; della Flc e Nidil, Davide Baroncini; della Fisac, Fausto Poliuti.

Nel pomeriggio di giovedì, prima della relazione della segretaria generale uscente Mirella Collina, sarà presentato l’ottavo Osservatorio sull’economia e il lavoro nel circondario imolese, elaborato dall’Ires Emilia-Romagna. Un’analisi socio-economica che offre una lettura integrata delle principali fonti statistiche e banche dati disponibili relativamente all’anno 2021, uno strumento di lettura e interpretazione dei fenomeni economico-sociali del territorio: dinamiche del mercato del lavoro, mutamenti demografici, tendenze dei settori produttivi.

"L’intero percorso congressuale – afferma Mirella Collina – è una tappa fondamentale per la nostra organizzazione, chiamata a trarre un bilancio delle azioni compiute fino ad oggi e a confrontarsi e discutere delle strategie e degli obiettivi per i prossimi anni. Fondamentale è il contributo delle delegate e dei delegati, protagonisti in questo percorso condiviso e partecipato, per poter elaborare una programmazione puntuale, che tenga conto del difficile contesto in cui viviamo, del frammentato mercato del lavoro e delle crescenti difficoltà delle persone, su cui pesano disuguaglianze economiche e sociali non più accettabili. I nostri valori sono il motore del nostro impegno su cui le persone che rappresentiamo potranno sempre contare".