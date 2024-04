I disastri ambientali in un’opera

Un’opera d’arte installata nella sala consiliare del municipio di Borgo Tossignano per non dimenticare gli eventi calamitosi dello scorso anno nella vallata del Santerno. Il sindaco Mauro Ghini lo aveva annunciato tempo fa ma questa sera alle 20 l’opera d’arte ‘Perpetuo coraggio’ della giovane artista imolese Silvia Piani sarà svelata ufficialmente. Una realizzazione di pregio, commissionata nei mesi scorsi dalla giunta borghigiana, in argilla di semire e terraglia con vetrine matt e lucide per dare un forte senso di dinamicità al capolavoro. Il componimento, che al primo sguardo pare raffigurare un grande occhio, è incentrato sulla particolare conformazione idrogeologica della collina: "L’idea è quella di lasciare traccia futura dei devastanti eventi naturali che hanno falcidiato il nostro territorio nel corso del 2023", spiega il sindaco. E ancora: "L’opera d’arte trova posto, non a caso, nella sala consiliare del nostro municipio – conclude –. In questo spazio aprimmo, ormai un anno fa, il Centro di Coordinamento Sovracomunale per l’emergenza alluvione".