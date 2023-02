"I due Gp? Un miracolo E Imola è un’eccellenza"

Il conto alla rovescia è già partito. L’Italia, per il quarto anno consecutivo, potrà di nuovo contare su due Gran premi di Formula 1. Oltre a Monza, titolare della tappa tricolore, dal 2020 nel Circus è rientrata anche Imola. E se fino al 2006 la denominazione della gara era legata a San Marino, adesso l’insegna è quella del made in Italy e dell’Emilia-Romagna.

"È stato un grande miracolo quello che siamo riusciti a compiere ad avere due Gp, il secondo non era facile da avere – ha ammesso ieri il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani (foto), intervenuto in radio a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento –. Abbiamo potuto contare sull’amicizia forte e consolidata con Stefano Domenicali (imolese, ndr) e con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e il sostegno del Governo Draghi che ci ha dato le risorse per firmare fino al 2025".

La ripartizione dei 20 milioni di euro annui necessari a portare in riva al Santerno il Gran premio di Formula 1 è nota: dodici milioni dal Governo, cinque dalla Regione, due dal Con.Ami e uno da Aci. A tale importo si aggiungono i costi organizzativi, a carico di quell’Automobile club al quale spettano però gli incassi dalla biglietteria, che fanno lievitare il totale di altri sei o sette milioni.

"I due Gran premi rappresentano una grande vittoria per il Paese – rivendica però Sticchi Damiani –. Monza è la storia della Formula 1 e Imola è un’altra eccellenza. Sono previsti dei lavori di rinnovamento su entrambi i circuiti che saranno più belli e ospitali e uniranno tradizione, storia e grande modernità".

A questo punto manca solo che la Ferrari sia di nuovo competitiva nel 2023, e magari torni a vincere uno dei due Gran premi italiani. "L’anno scorso è cresciuta tantissimo rispetto al 2021 – ricorda Sticchi Damiani parlando della Scuderia del Cavallino –. Parte di questa crescita è stata vanificata da piccoli e medi errori a vari livelli. C’è stata anche un po’ di sfortuna. Una squadra come la Red Bull e un pilota fortissimo come Verstappen, che sembra aver superato lo stesso Hamilton, lo vediamo come un pilota difficile da battere se dispone di un’auto come l’attuale Red Bull, servono piloti bravissimi, che abbiamo, ma anche un’auto estremamente competitiva ed una strategia perfetta, altrimenti si perdono punti che sono poi difficili da recuperare, la squadra deve essere perfetta per tornare a vincere".

Molte speranze sono riposte nell’arrivo di Frederic Vasseur nel ruolo di nuovo team principal della Rossa. "Conosce l’ambiente, è un uomo di grande esperienza, è vicino a Charles, ci sarà sicuramente grande sintonia tra lui e i piloti – ragiona Sticchi Damiani –. Ha la fiducia di Elkann e penso che farà bene, ha un compito molto complesso e difficile. La situazione non è facile, cambiare Binotto è stato un fatto non dico traumatico, ma non indolore. Sono convinto che grazie alla sua esperienza da team principal dell’Alfa Romeo ha avuto modo di affrontare temi di carattere tecnico simili a quelli della Ferrari. Mando un grandissimo in bocca al lupo alla Ferrari".