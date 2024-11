I due mercati contadini passano all’orario invernale

Nuovi orari per i due mercati contadini che si tengono nel territorio di Castel San Pietro Terme. Il Comune annuncia, infatti, che in seguito all’entrata in vigore dell’ora solare, dal mese di novembre, anticipano l’apertura e la chiusura – per sfruttare le ore di luce –, passando dall’orario estivo a quello invernale e apriranno dalle 14 alle 18 (anziché 15-19). Il primo a modificare l’orario, a partire da oggi, mercoledì 6 novembre, sarà il Mercato Contadino che si tiene ogni mercoledì feriale nel Centro Commerciale di Osteria Grande, in via Grassi 11. Un mercato che ha ormai una storia importante, visto che esiste dal 2017. Seguirà, da venerdì 8, il Farmer’s Market Bertella di Castel San Pietro Terme, che si tiene dal 2010 ogni venerdì feriale nel parcheggio del Centro Commerciale Bertella in piazza Giovanni XXIII (nella foto) e nel quale vengono venduti prodotti agricoli del territorio.