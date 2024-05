I fan verso l’Autodromo: "Che bella giornata,. Imola una città ospitale". Il tifo è per la Ferrari

L’entusiasmo verso il Gran Premio di oggi non si ferma, anzi, accelera. Ieri alla fine delle qualifiche dall’Autodromo una marea di 90.000 tifosi ha inondato viale Dante. Una giornata indimenticabile che i fan si porteranno dentro per tanto tempo. Tra questi, numerosissimi imolesi, come Yunus: "La giornata è stata stupenda, ma la cosa più bella è vedere la mia città così piena. Ovviamente, tifo per Leclerc". Yunus non è l’unico fan del pilota della Ferrari. Insieme a lui ci sono anche Martina e Giorgia, rispettivamente di Imola e Bologna. "Al di là di chi si tifa, però, penso che il Gran Premio sia una splendida occasione da vivere sia per chi è appassionato al motorsport, sia per chi non lo è, perché si respira un clima stupendo, di allegria e di gioia", puntualizzano.

"Abbiamo fatto una scommessa – spiega infatti Giorgia –. Se la Ferrari vincerà ci tatueremo il tracciato del circuito". Per molti fan questi giorni sono una occasione per vedere i propri beniamini da vicino, come nel caso di Gianluca, arrivato da Bologna. "La giornata, non solo mi ha fatto vivere gioia, ma mi ha dato la possibilità di vedere i piloti come esseri umani, nella loro intensità ed emozione". Da parte sua non mancano complimenti sulla gestione della città, da parte dell’organizzazione, di fronte a un flusso così grande di persone. "Imola è una città davvero ospitale, perfetta per eventi di questa portata – prosegue –. L’unica nota dolente: le cifre eccessive dei b&b che mi hanno fatto venire in macchina da pendolare, piuttosto che fermarmi a dormire qui".

Gianluca non è stato il solo ad avere qualche difficoltà di fronte alla questione dei prezzi eccessivi. Anche Giovanni e Roberta infatti, tifosi siciliani, non hanno alloggiato a Imola per lo stesso motivo. "Abbiamo trovato un hotel sulla costa, a Gatteo a Mare, e veniamo qua in treno – racconta Roberta al fianco di Giovanni –. Purtroppo dormire qui era impraticabile. Stiamo comunque vivendo l’atmosfera con entusiasmo. Abbiamo preso i biglietti in curva Rivazza per tutte le giornate". La scelta del biglietto per l’intero weekend non è stata casuale. "È il nostro primo Gran Premio, volevamo vivercelo fino alla fine", conclude Giovanni tornando a camminare con Roberta. Anche Giorgio, da Reggio Emilia, si vivrà l’emozione del Gran Premio di oggi: "Ovviamente ho le mie preferenze sui piloti. Però lo sport vince sempre, a prescindere da tutto, perché le emozioni che regala sono immense". Tra il flusso di persone dirette verso il centro per godersi la serata di ieri, qualcuno si stava muovendo nella direzione opposta, verso l’Autodromo. Parliamo di Beatrice, diretta a fare le prove con il violino. La giovane allieva dell’Accademia Internazionale di Imola "Incontri con il maestro" oggi si esibirà per l’inno di Mameli, insieme al coro del Grillo d’Oro, direttamente dal Gran Premio. "È un grande onore per me – dice emozionata –. Sono una grande tifosa della Ferrari e poter fare questo regalo alla cittadinanza con la mia musica è bellissimo".