I fiorai "Rincari e maltempo, vendite in calo"

Sono migliaia gli imolesi che, in questi giorni, stanno facendo visita a propri cari nei cimiteri del territorio.

Giornate in cui al ricordo si aggiungono gli immancabili omaggi floreali, anche se, crisi e inflazione, costringono i familiari a optare per composizioni economiche o, addirittura, a rinunciare a malincuore all’acquisto.

"Al momento è difficile fare un bilancio su come siano andate le vendite dei fiori, certo è che il prolungamento dell’estate non ha aiutato affatto", testimonia Ilaria, proprietaria del negozio "Fior d’Ilaria", al cimitero del Piratello.

I motivi sono diversi. "Il caldo non ha consentito una fioritura tempestiva – spiega la titolare – e questo ci ha fatto cominciare le vendite con un giorno di ritardo. I clienti sono comunque tanti, è vero, però in molti si lamentano dell’aumento dei prezzi".

Un aumento che non riguarda solo i fiori, ma anche la carta e i nastri utilizzati per decorarli. "Siamo stati anche noi vittime dell’inflazione, purtroppo", conclude Ilaria.

Quindi, nonostante le numerose persone in fila davanti al suo negozio e non solo, per i venditori il periodo resta piuttosto difficile.

Le parole di Ilaria sono infatti riprese da Mery, volontaria aiutante al cimitero di Imola.

"Il caldo è stato fastidiosissimo per le attività qui intorno. I fiorai hanno comunque tanta richiesta da quello che so, ma non so se basta. Ad essere venduti sono soprattutto le orchidee e i crisantemi. Il problema è che c’è molta carenza di piante, dovuta all’aridità del suolo".

La conferma arriva anche da qualche cliente in fila.

Tra questi, Silvana Alvise, appena uscita da uno dei negozi del Piratello. "Ho ordinato delle orchidee, mi piacciono molto. Ma ho visto che un sacco di fiori erano finiti e mi hanno detto che ce ne erano pochi", racconta.

Da cliente, però, la signora Alvise non nota una crescita esponenziale dei prezzi.

"Certo, c’è stato un aumento dei costi, ma non l’ho trovato così sconvolgente e inaspettato – spiega –. Non si può poi non prendere in considerazione il fatto che è aumentato tutto ovunque".

All’apparenza, ad ogni modo, nonostante un bilancio che non risulta essere positivo, la maggior parte delle attività non appare in gravissima difficoltà. Le file lunghe fuori dai negozi ci sono e la clientela non sembra aver voluto abbandonare la tradizione. Purtroppo, però, non per tutti è possibile tenere in piedi la propria attività. C’è anche chi, a causa dell’inflazione e di tante situazioni avverse, si trova a dover fare l’ultima grande vendita per il giorno dei morti prima di chiudere per sempre. È questa la situazione di Alice, proprietaria del negozio "Angolo Verde", al cimitero di Linaro. "Quest’anno è stato un disastro – racconta –. Ho venduto molto meno, anche in questo periodo che in teoria per noi dovrebbe essere ottimo. Anche questo mi ha spinto a prendere la triste decisione di chiudere tutto entro fine anno. È stata soprattutto colpa del caldo, che ha ritardato l’inizio della vendita, ma questa è stata una aggiunta a problemi che già ho da tempo. Nonostante la struttura del negozio sia mia, devo pagare l’affitto del suolo pubblico ed è aumentato in maniera spropositata. Mi dispiace molto essere giunta a una decisione del genere, ma non ci posso fare niente", conclude amaramente la commerciante.