I fondi del Comune. Restauro di tre chiese, sbloccati i contributi. Ecco i 150mila euro

Il Comune ha sbloccato, dopo mesi di attesa, i fondi destinati al restauro e alla manutenzione di tre importanti chiese cittadine. Oltre 149mila euro, annunciati a gennaio, saranno impiegati per interventi su santuario della Madonna del Piratello, parrocchia della Natività di Maria Vergine a Sasso Morelli e parrocchia di Santo Spirito. Si tratta della quota del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria, incassati dal Municipio tra luglio 2020 e dicembre 2023, risorse vincolate per legge alla tutela del patrimonio religioso.

Come accennato, già a inizio anno la Giunta aveva dato il via libera alla ripartizione, definendo le proporzioni di finanziamento in base al punteggio assegnato da una commissione tecnica. Allora si era calcolato che i contributi avrebbero coperto circa il 41% della spesa sostenuta dalle tre chiese, con un tetto massimo previsto del 50%. Al Piratello sono destinati 71.462 euro, a Sasso Morelli 42.247 euro e a Santo Spirito 35.731 euro. Come precisato nella delibera di gennaio, il contributo era riconosciuto solo per le spese documentate nei preventivi o nei conti finali, e la liquidazione subordinata a verifiche e sopralluoghi, con l’impegno a mantenere la destinazione d’uso a edifici di culto per almeno dieci anni.

I lavori finanziati spaziano dal rifacimento di tetti e facciate, al consolidamento strutturale e agli adeguamenti antisismici, fino alla sostituzione di impianti elettrici e di riscaldamento non più a norma. Una parte dei fondi servirà anche a migliorare l’accessibilità per i disabili e a restaurare arredi e spazi liturgici, garantendo sicurezza e fruibilità agli edifici.

Il provvedimento era stato reso possibile grazie all’adozione del Regolamento per l’assegnazione di una quota di proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria a enti esponenziale delle confessioni religiose, approvato dal Consiglio comunale nel dicembre 2021. Un iter non privo di novità politiche: la delibera venne infatti approvata con il voto favorevole di Pd, Imola Corre e Fratelli d’Italia, mentre una forza di maggioranza (al tempo Imola Coraggiosa, oggi Sinistra imolese, rappresentata in Aula sempre da Filippo Samachini) si astenne.

Il meloniano Nicolas Vacchi, motivando il proprio voto favorevole, sottolineò come gli edifici di culto siano "luoghi di cultura e tradizione prima che di fede", citando in tal senso quella cattedrale di San Cassiano oggetto di ristrutturazione negli anni scorsi. "Siamo contrari a questo contributo – fu invece la linea di Samachini – . Le religioni si devono autofinanziare".

Il nuovo regolamento ha disciplinato i criteri per destinare una parte dei fondi non solo a scuole, impianti sportivi e aree verdi, ma anche agli edifici religiosi, dopo che nel 2020 l’allora commissario Nicola Izzo aveva innalzato al 7% la quota degli oneri destinata al culto, azzerata dalla precedente Giunta M5S.

La ripartizione effettiva dei 149mila euro è stata formalizzata il 17 settembre scorso con tre distinte determine dirigenziali firmate dall’architetto Alessandro Bettio, dirigente dell’Area Gestione e sviluppo del territorio. I fondi saranno coperti con l’avanzo vincolato derivante dai titoli edilizi e diventeranno esigibili nel corso del 2025, rimborsando spese già sostenute o finanziando interventi programmati.