"I fondi per contrastare la violenza sulle donne sono un messaggio forte"

La Federazione del Pd di Imola plaude al via libera della commissione Bilancio del Senato all’emendamento alla manovra economica di Governo proposto unitariamente dalle opposizioni e che destina 40 milioni di euro per le misure contro la violenza sulle donne. L’emendamento, condiviso da tutte le forze di maggioranza, è nato da un’idea del senatore imolese e capogruppo del Pd in commissione Bilancio, l’ex sindaco Daniele Manca.

"Destinare 40 milioni di euro, e cioè tutte le risorse assegnate ai gruppi di opposizione per attuare modifiche parlamentari su un’unica priorità per migliorare l’intera legge di bilancio, è un messaggio molto bello. In questo modo – spiega il senatore Dem – contribuiremo a contrastare la violenza, investendo nelle case rifugio, nei centri antiviolenza, nella prevenzione e nella formazione degli operatori, per garantire alle donne un reddito di libertà e contemporaneamente lavorare sugli uomini maltrattanti con la prevenzione".

Soddisfatto il segretario del Pd territoriale, Fausto Tinti, che nella sua squadra ha istituito una delega ad hoc sul contrasto alle diseguaglianze, affidata a Elisabetta Marchetti.

"L’unità di intenti a sostegno delle donne vittime di violenza raggiunta all’interno della commissione Bilancio del Senato rappresenta un atto politico importantissimo, quasi rivoluzionario – sottolinea Tinti –. Per dire ‘no’ alla violenza contro le donne non bastano solo le azioni simboliche, come le tante panchine rosse che abbiamo convintamente installato sui nostri territori per dare un segnale di attenzione, servono fatti concreti. E la manovra di bilancio predisposta dal Governo Meloni, in cui le donne e la tutela delle differenze di genere non trovavano alcuno spazio, necessitava di un correttivo che dimostrasse non solo sensibilità ma anche la necessità di stanziare risorse economiche per trasformare le dichiarazioni di intenti in aiuti reali e tangibili".