"I fondi per l’Accademia sono un nostro successo"

"A fine anno avevamo strappato l’impegno del Governo, grazie a un ordine del giorno approvato in occasione della discussione della legge di Bilancio, di aumentare i fondi destinati all’Accademia Internazionale di Imola. Oggi quell’impegno è diventato realtà".

Esulta il leghista Daniele Marchetti per l’approvazione dell’emendamento presentato al Milleproroghe dal senatore del Carroccio, Claudio Borghi, che incrementa da 700mila a 900mila euro annui il contributo statale assegnato fino al 2026 alle tre istituzioni di alto perfezionamento musicale: la senese Accademia Chigiana (Siena), la Scuola di musica di Fiesole (Firenze) e appunto l’Accademia internazionale di Imola.

"Il nostro obiettivo era quello di dare maggiore ossigeno a quella che è una vera propria eccellenza internazionale nell’ambito musicale, un vanto per la nostra città, che va difeso". sottolinea Marchetti.

"Come Lega ci siamo attivati in maniera corale, per portare a casa in tempi record questo stanziamento – prosegue il consigliere comunale e regionale del Carroccio –, dando dimostrazione che per quanto ci riguarda, le eccellenze imolesi vanno tutelate, senza guardare il colore politico di chi amministra il nostro Comune, un impegno che metteremo in campo anche per altre questioni che interessano il nostro territorio. Questo per noi significa fare buona politica".

In queste settimane, la Fondazione Accademia internazionale Incontri con il maestro è impegnata in un ricco calendario di concerti tra Rocca Sforzesca e Palazzo Monsignani che si concluderà il 7 giugno.