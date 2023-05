I futuro dell’automotive svelato a Palazzo Sersanti

Il tema del futuro della mobilità automobilistica in Italia e in Europa è stato al centro di un’interessante iniziativa, dal titolo ‘La transizione ecologica (sostenibile) del settore automotive - Prospettive e conseguenze economiche e Supply Chain’, organizzata dal centro studi Luigi Einaudi nei giorni scorsi a Palazzo Sersanti. L’evento ha goduto del patrocinio del Comune di Imola e si è svolto in collaborazione con l’associazione liberi professionisti e lavoratori autonomi Giovanni Codronchi Argeli. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo determinante della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.