"I genitori siano responsabili"

"Ragazzi lasciati allo sbaraglio e non controllati dai genitori". Per Dino Baldassarri, nel quartiere Zolino c’è una proliferazione di piccole "baby gang". "Sono persone molto giovani, avranno al massimo diciotto anni, ma si rendono protagonisti di svariati episodi di micro-vandalismo – sostiene con preoccupazione il nostro lettore –. Buttano per terra cartacce e fumano ovunque, anche davanti ai bambini. Inoltre, sono molto maleducati e rispondono male a tutti quando vengono ripresi. Alla sera ci vorrebbe qualche giro di ronda in più da parte delle forze dell’ordine per la sicurezza di tutti", conclude Baldassarri. Insomma, quello della sicurezza è un problema che si fa sentire per buona parte dei residenti.