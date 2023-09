I Gessi nell’Unesco: "Ora spingiamo l’acceleratore su turismo e ricettività"

Da Riyadh a Borgo Tossignano. Il giorno dopo la notizia dell’inserimento della Vena del Gesso Romagnola tra i luoghi patrimonio dell’Unesco è tutto ancora più bello. Una certificazione destinata a rivoluzionare nei prossimi mesi lo scacchiere ambientale, turistico e ricettivo della vallata del Santerno. Idee bollono in pentola. Ma quella genuina ventata di soddisfazione ha spostato, almeno per qualche ora, lo sguardo dei sindaci della collina fisso da mesi sulle criticità post alluvione. Tra i più raggianti c’è Mauro Ghini, primo cittadino di Borgo Tossignano e delegato dalla Città Metropolitana di Bologna e dal Circondario Imolese nel comitato esecutivo dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna.

Ghini, la sua prima reazione dopo l’arrivo della bella notizia?

"La sensazione di aver centrato un grande traguardo dopo tanti anni di lavoro. Un lungo percorso cominciato sette anni fa quando ero già vicesindaco".

Per Borgo Tossignano si tratta di un volano promozionale clamoroso.

"Sì. Non dimentichiamo che il nostro municipio detiene una delle quote maggiori, in termini di convenzione, per il sostegno del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola".

Il primo pensiero?

"All’impegno di chi ha alimentato questa candidatura nel tempo. Da Massimiliano Costa, per undici anni direttore dell’Ente Parchi Romagna e al timone del Parco (oggi presidente del comitato scientifico per la candidatura, ndr), agli attuali dirigenti Antonio Venturi e Nevio Agostini. Senza dimenticare i vertici della Regione, gli atenei di Modena, Reggio Emilia e Bologna, Soprintendenza, Federazione Speleologica Regionale e Ministero".

Un viaggio impegnativo.

"In particolar modo negli ultimi anni quando il Covid ha modificato tutti i riferimenti temporali della candidatura. Ma anche per la serie di integrazioni richieste dalla commissione. Documenti esaustivi che abbiamo sempre fornito con celerità".

Ha avuto paura che qualcosa andasse storto?

"No, perché sono consapevole dell’unicità a livello mondiale delle grotte e dei fenomeni carsici che si trovano nelle rocce evaporitiche. Certo, il numero elevato delle candidature sulle scrivanie dell’Unesco non concede sonni troppo tranquilli".

Decisivo il report della commissaria Unesco Gordana Beltram dopo la visita di un anno fa.

"In quei giorni abbiamo speso tutte le nostre energie per mostrare l’effettiva corrispondenza tra la documentazione prodotta e la realtà del territorio. I gessi, a queste latitudini, intersecano storia, società, economia e cultura oltre agli aspetti ambientali".

Adesso, però, arriva il bello.

"Ora ci aspetta il compito più importante: la valorizzazione di un territorio certificato a livello mondiale. Lavoreremo in sinergia con il Parco e gli altri enti per trasformare questo titolo in un vero beneficio economico per la comunità e per le realtà che promuovono le tipicità locali".

Idee?

"Ne ho tante. Gli investimenti alimentati sull’antico borgo di Tossignano, che si trova nel cuore del Parco, testimoniano la nostra direzione. Dalla riqualificazione di piazza Andrea Costa alla miglioria delle strade. Ma pure il restyling del Museo Geologico della Vena del Gesso nel Palazzo Baronale in chiave espositiva e didattica. Adesso, però, pigiamo forte sull’acceleratore del comparto turistico e ricettivo".

Mattia Grandi