I giochi di Eva Luna alla Pediatria: "Gioia e conforto per i più piccoli"

Un gesto semplice, eppure carico di emozione, ha illuminato nei giorni scorsi il reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria della Scaletta. Eva Luna, una bambina di nove anni, ha deciso di condividere con altri bambini due dei suoi giochi più amati, portando gioia e conforto a chi attraversa momenti difficili.

La consegna è avvenuta nella sala giochi del reparto di Pediatria e Nido, un luogo pensato per rendere meno pesante la degenza dei piccoli pazienti. Eva Luna ha donato una cucina in legno completa di accessori e una grande casa delle bambole anch’essa completa di tutti i dettagli. Giochi scelti con cura e attenzione, accolti con entusiasmo dai bambini ricoverati e dal personale sanitario.

"Ricevere una donazione da una bambina così giovane e consapevole è un’emozione – ha commentato il dottor Paolo Bottau, responsabile dell’unità operativa di Pediatria e Nido –. Eva Luna ha dimostrato una sensibilità straordinaria, e i suoi giochi porteranno gioia e conforto ai nostri piccoli pazienti. È un gesto che ci ricorda quanto la generosità possa nascere anche dai più piccoli".

Anche le parole di Eva Luna raccontano la profondità del suo pensiero: "Ho pensato che i miei giochi potevano far felici altri bambini. Alcuni non stanno bene e magari si sentono soli. Se giocano con i miei giochi, forse si sentono meglio."

Un gesto che va oltre il semplice dono materiale: è un esempio di come la solidarietà e la cura degli altri possano nascere spontaneamente anche nei più piccoli, insegnando a tutti noi il valore dell’empatia.

L’Azienda Usl ha voluto ringraziare Eva Luna e la sua famiglia per la sensibilità dimostrata e ha sottolineato quanto iniziative come questa contribuiscano a rendere più sereno il percorso di cura dei bambini ricoverati, trasformando momenti difficili in attimi di gioia condivisa.