I gioielli delle Giornate del Fai Visite a rocche, cortili e oratori

Ecco le Giornate di primavera del Fai: il gruppo di Imola, Dozza e Val di Santerno del Fondo Ambiente Italiano, anche quest’anno è riuscito nell’intento di organizzare tre aperture. Sabato e domenica a Imola le proposte sono di grande interesse. Solo domenica dalle 10 alle 18 visita, all’interno della Rocca Sforzesca, del cosiddetto cortile del Paradiso, normalmente escluso dal percorso espositivo museale della rocca. Questo luogo testimonia, insieme all’antistante palazzetto rinascimentale, la fase storica di maggior splendore della rocca. All’interno del cortile sono collocati diversi materiali archeologici provenienti dal territorio imolese, mentre all’interno del palazzetto rinascimentale sarà possibile visitare, in via straordinaria, alcuni ambienti oggi adibiti a sede dell’Accademia Internazionale di Imola ‘Incontri col Maestro’. L’apertura è stata possibile grazie alla collaborazione dei Musei civici e del Comune. A questo proposito, l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi, sottolinea: "Le giornate del Fai rappresentano un appuntamento culturale italiano molto sentito e con la delegazione cittadina abbiamo costruito un percorso insolito nella Rocca: la visita al cortile del Paradiso e al palazzetto rinascimentale dove sarà possibile visitare alcuni ambienti oggi sede dell’Accademia Internazionale di Imola. Queste giornate sono un modo per ampliare le conoscenze sulla storia della città, con il valore aggiunto che a...