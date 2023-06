I giorni del Palio del Torrione La disfida delle sfogline, poi l’accampamento storico

È partita con il piede giusto, e con i favori del meteo, la 27ª edizione del Palio del Torrione di Bubano che proseguirà fino a domenica. Pollice in alto per l’inaugurazione della mostra ‘L’onore del gentiluomo – Dal Perugino alla Scuola Bolognese’, curata da Federico Marangoni e visitabile fino al termine dell’evento, e per l’affascinante cena propiziatoria di ieri che ha radunato attorno ai tavoli una nutrita rappresentanza dei portacolori dei vari rioni.

Questa sera, alle 21.30, riflettori puntati sulla prima delle tre sfide per aggiudicarsi l’ambito palio: ‘La Sfoglia di Caterina’. Una suggestiva contesa a colpi di mattarello tra le dame e i cavalieri della frazione. Domani pomeriggio, invece, Bubano farà un salto indietro nel tempo con l’allestimento dell’accampamento, della tintoria e del mercato medievale. Spazio poi alla ‘Caccia del Drago’, valida come seconda prova, riservata ai bambini dai 7 ai 14 anni. Musica popolana con ‘Le Tre Cipolle’ e numeri di equilibrismo e abilità con ‘I Diavoli Rossi’ prima del corteo storico, con un centinaio di figuranti tra i quali anche gli sbandieratori di Lugo, con l’ingresso di Caterina nel cuore del paese. Un rituale accompagnato dalle acrobazie e dai giochi di fuoco targati ‘Kaos Calmo’.

Ricchissima la programmazione domenicale. Dal concerto ‘Sacra et Profana Musica a Medio Avo ad Renascentiae’ presso la chiesa parrocchiale alla rappresentazione ‘Il re delle caramelle’ con ‘La Compagnia delle Spille’ in via Rocca. Spettacoli vari in rotazione fino alla disputa finale del palio sotto lo sguardo attento di Caterina Sforza. Enogastronomia sugli scudi all’Osteria del Borgo, con menù tipico romagnolo, e all’Osteria della Signora con ricette dell’epoca. Significativo il lavoro di ricerca storica portato avanti dagli organizzatori nella riproduzione dei costumi del tempo e nella riscoperta di quegli episodi che hanno segnato l’evoluzione del territorio. Tutto l’utile del Palio del Torrione contribuirà ad alimentare gli interventi di ripristino post alluvione della zona.

