I grandi chef in Vallata. Tre serate d’autore con sapori d’eccellenza

Cene preparate a quattro mani da chef pluridecorati pronti a fare rotta sulla vallata del Santerno. L’idea è venuta ad Andrea Serafini, al timone, da qualche mese, del ristorante Casa Serafini di Borgo Tossignano. Già, quel giovane chef classe 1994 che, dopo le esperienze davanti ai fornelli di tanti locali stellati italiani e internazionali, ha puntato forte sulla collina del circondario imolese per dare forma al suo sogno imprenditoriale. Rilevata l’ex osteria ‘Le Due Marie’, infatti, ha portato passione, fiducia e qualità a due passi dalla Montanara. Così, in nome di un progetto che fa dello spirito di condivisione e del piacere di miscelare diverse esperienze i propri capisaldi, è pronto un calendario di tre serate di gusto da non perdere.

Si parte il 5 ottobre quando nel locale del centro di Borgo sbarcherà Matteo Vergine, direttamente dal noto Grow Restaurant di Albiate, segnalato dalla Guida Michelin e dal Gambero Rosso. Un incontro a sei portate tra cucina di montagna e cacciagione: "Alla base del percorso c’è la volontà di far vivere ai clienti un’esperienza un po’ diversa dal solito – spiega Serafini –. Piatti nati dalla filosofia culinaria, concettuale e realizzativa, di due diversi ristoranti. Per me sarà un piacere affrontare questa avventura con colleghi che praticano il mio stesso mestiere ma a livelli altissimi. Una preziosa opportunità di crescita e ispirazione".

Il 19, invece, protagonista in vallata lo chef Andrew Lunardi del Lemelae Restaurant di Gallio, nel vicentino. Stesso copione della tappa d’esordio ma focalizzato tra cucine di bosco: "I primi appuntamenti sanciranno l’incontro di Casa Serafini con due ristoranti particolarmente affini al nostro credo culinario – continua –. Gli chef ospiti, oltre al proprio sapere, valorizzeranno diverse materie prime delle loro zone da fondere con i prodotti tipici della valle".

Il 16 novembre, infine, ecco Nicolò Bonaccorsi da ‘Il Ridotto’ di Venezia. Un ristorante gourmet a due passi da Piazza San Marco, fondato nel 2006 da Gianni Bonaccorsi, che offre un’atmosfera intima con soli 9 tavoli e una cucina raffinata capace di combinare ingredienti di alta qualità con abbinamenti innovativi. La premessa ideale per dare il via ad un viaggio gastronomico raffinato con partenza dalle alture di Borgo Tossignano e direzione verso la laguna più celebre del mondo.

Mattia Grandi