CronacaI grandi mieli d’Italia in vetrina per tre giorni
14 set 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
I grandi mieli d’Italia in vetrina per tre giorni

Dal 19 al 21 settembre Castel San Pietro Terme ospita la 45ª edizione di “Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia”, il concorso nazionale promosso dall’Osservatorio Nazionale Miele e le manifestazioni apistiche che ogni anno costituiscono l’appuntamento più importante e partecipato dell’apicoltura professionale italiana, per gli approfondimenti e le iniziative di promozione.

Tre giornate che uniscono rigore scientifico, confronto politico di settore, cultura e spettacolo, rendendo la città ancora una volta la capitale italiana del miele.

L’edizione 2025 del concorso risulta a tutti gli effetti memorabile, lo dicono in modo inoppugnabile i numeri: 599 apicoltori aderenti, 1.800 mieli partecipanti, provenienti da tutta Italia.

Oltre alle analisi fisico-chimiche e polliniche i mieli sono stati sottoposti ad analisi sensoriale coinvolgendo 149 esperti in analisi sensoriale iscritti all’albo. Con un lavoro unico al mondo per ampiezza e accuratezza è stato raggiunto il seguente risultato con un totale di 631 mieli premiati (1 goccia d’oro a 360, 2 gocce d’oro a 248, 3 gocce a 23) per 322 apicoltori premiati.

I risultati saranno resi noti domenica 21 al termine di una tre giorni che vedrà alternarsi convegni scientifici, momenti di confronto fra produttori, ricerca e istituzioni senza trascurare cultura e spettacoli.

Particolare rilievo avrà il convegno di sabato alle 10.30 al Teatro Cassero, dal titolo “Strategie per il rilancio dell’apicoltura italiana. Pac e strumenti nazionali per superare i problemi produttivi e di mercato”. Un appuntamento di altissimo livello che vedrà la partecipazione di esperti, associazioni e rappresentanti delle istituzioni, come Ministero, Regioni ed enti di ricerca. Interverranno, tra gli altri, Giancarlo Naldi, direttore dell’Osservatorio Nazionale del Miele, insieme a Simona Pappalardo e Meri Raggi per l’Osservatorio, ricercatori del Crea-Pb, rappresentanti di Unaapi e Conapi, oltre a figure di Ismea e del Masaf.

