I ladri ‘visitano’ anche Hera. Portato via un computer dagli uffici del depuratore

Un altro furto in città dopo le razzie di giovedì notte I ladri sono entrati negli uffici del depuratore di Hera, portando via un computer.

Non si fermano il colpi dei ladri. Una prima razzia c’era stata nella notte fra giovedì e venerdì, quando i malviventi avevano messo a segno una raffica di colpi, visitando la piscina Ortignola e il Clover Caffè in via Lenci, zona Campanella, dal quale avevano portato via il fondo cassa con circa mille euro in contanti (oltre a lasciare la solita scia di danni). L’allarme in entrambi i casi (il primo alle 2.20, il secondo un’ora dopo) è scattato e le forze dell’ordine, polizia e carabinieri, sono intervenute in pochi minuti, ma i ladri erano già fuggiti. Colpi apparentemente improvvisati o privi di senso, come alla piscina, dove da rubare non c’era assolutamente nulla, e probabilmente messi a segno da uno stesso gruppo, vista la modalità simile.

La stessa notte sarebbero però andati a segno diversi altri colpi, un numero che non è facile da verificare. Ma certamente i ladri hanno visitato anche il Conad Campanella e gli spogliatoi del vicino campo sportivo adiacente al Palagenius.

Ieri notte, invece i ladri hanno colpito in via Lughese. Erano circa le 24.40 quando i ladri hanno scavalcato il cancello del depuratore Santerno di Hera. I ladri hanno forzato la porta entrando negli uffici, rubando un pc fisso. Lo scopo era forse quello di ricavarne l’oro contenuto in alcuni componenti interni o per rivenderlo.

L’allarme è scattato e sul posto sono intervenute le guardie giurate di Coopservice. Ma quando sono arrivate sul posto degli autori del furto non c’era più traccia. Allertata dalle guardie giurate, la polizia ha inviato per un sopralluogo una volante. "È notizia di questi giorni che durante le ultime notti, il quartiere Campanella sia stato vessato da criminalità e svariati furti – afferma la consigliera di Fratelli d’Italia, Serena Bufani – . Molteplici sono stati i commercianti colpiti dai malviventi, e si sono ritrovati con danni e furti ingenti: vetrine infrante, attrezzatura danneggiata, materiali e valori mancanti. È evidente come la situazione sia grave e stia sfuggendo di mano, alla faccia della ‘sicurissima’ Imola tanto decantata da questa amministrazione targata PD. Molti sono stati colpiti e tanti altri temono le notti che verranno, in una recrudescenza inaspettata. Una giunta Panieri in stile ‘dilettanti allo sbaraglio’ quando si parla di sicurezza, dato che sanno parlare solo di street tutor e altre figure pressoché inefficaci. Fratelli d’Italia sta dalla parte delle forze dell’ordine, che ringraziamo per il lavoro che quotidianamente svolgono, nonostante l’immobilismo del Pd"