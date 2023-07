I lampioni anti-spreco Ecco la rivoluzione led "Si parte dalle frazioni colpite dall’alluvione"

Parte da Sesto Imolese il nuovo progetto di illuminazione pubblica del Comune. Ieri mattina sono stati montati i nuovi led in via Raggi, nella popolosa frazione alle porte della città. Nel complesso, il piano prevede un investimento da oltre 24,6 milioni di euro con sostituzione di tutti gli 11mila punti luce di vecchia generazione rimpiazzati da nuovi led e riqualificazione delle attuali infrastrutture. Un’operazione che, secondo i calcoli del Comune, porterà a un risparmio dei consumi di energia del 62%.

"Stiamo parlando di una scelta epocale, che cambierà per sempre il volto della nostra città – assicura il sindaco Marco Panieri –. Una rivoluzione attesa, che inizia proprio dalle frazioni e da via Raggi in particolare, una delle vie colpite in parte dalle alluvioni di alcune settimane fa, in quanto subito compatibile con i modelli a disposizione consegnati dalle ditte e rispetto al cronoprogramma".

Gli interventi andranno avanti fino al 2024. A realizzarli, il raggruppamento di imprese composto da Hera Luce e Cims, che ha vinto il bando pubblicato dal Comune per la concessione, mediante ‘finanza di progetto’, del servizio di illuminazione pubblica per la durata di 20 anni. A curarne la progettazione e seguirne la direzione lavori è lo studio I-dea.

"Il progetto che realizziamo a Imola è un chiaro esempio di ‘Città sostenibile e smart" ovvero una città che grazie alla tecnologia più innovativa diventa sempre più bella, ambientale e aumenta la qualità di vita dei propri cittadini – spiega Alessandro Battistini, amministratore delegato di Hera Luce –. Il nostro obiettivo è quello di affiancarci alle città e ai territori per progettare e proporre soluzioni concrete in chiave di rispetto ambientale, economia circolare, sicurezza e qualità di vita, avendo come linee guida gli obiettivi Onu 2030 e le politiche di decarbonizzazione europee, oltre che alla creazione di valore condiviso".

In aggiunta ai lavori già citati in precedenza, il piano prevede anche un pacchetto di interventi quali l’installazione di cinque telecamere per il controllo accessi (targa system), dieci per il monitoraggio del territorio, cinque sensori per il monitoraggio degli allagamenti. Prevista anche un’evoluzione dei servizi per pedoni e ciclisti con dieci nuovi attraversamenti pedonali, quattro panchine smart con defibrillatore, bike counter (conteggio passaggi ciclisti) e colonnine per la riparazione delle biciclette.

"La costruzione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione è una delle nostre attività storiche – spiega Fabio Freddi, vicepresidente Cims -. Siamo una azienda del territorio che opera all’interno dello stesso, composta da cittadini che usufruiranno dei servizi dati da questo progetto. Questo ne fa un orgoglio personale per ognuno di noi".