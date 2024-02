I lavori a Pontesanto. Sottopasso, ultimo atto : "Pronto a fine aprile". Scintille Panieri-Lega

Fine aprile. C’è una nuova data, l’ennesima, per il completamento dell’atteso sottopasso di Pontesanto, opera della quale si parla ormai in concreto dal 2016. Il cantiere, caratterizzato fin qui da forti ritardi (doveva essere ultimato già la scorsa primavera, ma ci sono stati forti rallentamenti sopratutto nelle fase iniziali dei lavori), è stato teatro in questi giorni di un sopralluogo del sindaco Marco Panieri.

"Con l’azienda e i tecnici ho fatto il punto e ho chiesto di velocizzare i tempi – riferisce il primo cittadino al termine della visita –. Una nuova pista ciclopedonale da 600mila euro attesa da decenni dai cittadini del quartiere, finalmente si procede. Dopo la realizzazione del passaggio sotterraneo, occorre finalizzarla e renderla fruibile dalla cittadinanza. Come il già completato sottopassaggio N8 al quartiere Marconi, anche questo va terminato perché gli imolesi hanno aspettato troppo tempo. Obiettivo: pronto entro fine aprile".

Le operazioni, che come già accennato si sarebbero dovute concludere già la scorsa primavera, sono entrate nel vivo soltanto la scorsa estate dopo mesi di sostanziale inattività. Due gli interventi previsti. Il primo, di complessivi 526 metri (oggetto di finanziamento di oltre 440mila da parte del ministero dell’Ambiente), riguarda la realizzazione della rampa Ovest di accesso al sottopasso esistente sotto la Bretella (89 metri) e della pista ciclabile tra le vie Ca’ di Guzzo e Ortignola (437 metri). Il secondo (quasi 200mila euro a carico del Comune compresa l’acquisizione dei terreni privati) prevede invece la realizzazione della rampa Est dal sottopasso esistente a via Ca’ di Guzzo.

"C’è stato qualche problema legato allo spostamento dei sottoservizi – aveva confermato negli ultimi giorni del 2023 l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini – e al solito discorso che le aziende vogliono i lavori, ma in questo momento sono già piuttosto piene di cantieri da mandare avanti. Speravo che le operazioni fossero completate già alla fine di quest’anno (il 2023 appunto, ndr), invece andremo ai primi mesi del 2024. Anche il cantiere di Hera per il parco, dall’altra parte della strada, è piuttosto avanti: sono stati inseriti percorsi, giochi e piante. Noi penseremo al parcheggio".

A poca distanza, Hera sta infatti curando ormai da mesi l’allestimento del nuovo parco nell’area verde nella ‘Terra dei cachi’, così come previsto dalla convenzione urbanistica stipulata nel 2007 con il Comune per la realizzazione della centrale di cogenerazione da parte della multiservizi. Si tratta di un’area di 10mila metri quadrati per la cui realizzazione Hera investirà 200mila euro installando tra l’altro giochi per bambini, panchine, spazi verdi alberati, una fontanella e cestini porta-rifiuti.

I sopralluoghi del sindaco Panieri fanno però storcere il naso al consigliere comunale della Lega, Simone Carapia. "Il primo cittadino continua imperterrito a visitare cantieri quasi come se fosse un manovale – attacca Carapia – e a far credere che è tutta farina del suo sacco, cosa assolutamente non vera. La maggior parte delle opere nella nostra città non sono finanziate dal Comune, ma da altri soggetti e dal Pnrr. E anche il sottopassaggio è stato finanziato da precedenti amministrazioni".