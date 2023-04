I lavori ai box non fermano l’Aci racing

L’ultima fase dei lavori di realizzazione della passerella pedonale sopra i box dell’Autodromo, che ha costretto il circuito a rinviare al 2024 l’appuntamento con la Le Mans Series scatenando un mare di polemiche, non intralcia invece i piani dell’Aci racing weekend. Da venerdì 21 a domenica 23 aprile, all’Enzo e Dino Ferrari arriva infatti il primo appuntamento con i campionati italiani a quattro ruote.

In scena un ricco fine settimana di prove e gare, con in pista piloti di comprovata esperienza ma anche con giovani talenti che trovano in questo campionato le condizioni ideali dove mettere alla prova le proprie qualità e iniziare un percorso di avvicinamento al professionismo.

Le tribune centrali M e I del circuito saranno aperte al pubblico sabato 22 e domenica 23, mentre il paddock resterà chiuso in quanto si tratta proprio della zona che ospita il maxi-cantiere per la costruzione della passerella.

Una volta salutato l’Aci racing weekend, che tornerà a Imola a ottobre, e in attesa di riabbracciare la Formula 1, per l’Autodromo si aprirà la fase delle celebrazioni. Martedì 25 aprile è il 70esimo anniversario della fondazione del circuito, inaugurato ufficialmente in quella data del 1953 con la disputa del Gran premio Coni, prova del Campionato Italiano di motociclismo. Ricorrenza decisamente meno lieta lunedì 1° maggio, quando l’Enzo e Dino Ferrari si fermerà come da tradizione per onorare la memoria di Ayrton Senna, scomparso durante le fasi iniziali del Gran premio di Formula 1 di San Marino del 1994.