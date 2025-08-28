I lavori alla Cra Venturini. Anche Seacoop sorpresa. E la Giunta apre il tavolo

C’è stupore, in casa Seacoop, per l’annunciato piano di riqualificazione della Casa residenza anziani Venturini. Il gestore della struttura che, a seguito dell’ammodernamento, vedrà ridurre da 144 a 50 i posti letto disponibili, ha ammesso di non essere a conoscenza del progetto. E che la notizia "non è stata anticipata né formalmente condivisa". Così, in una lettera, i vertici della cooperativa imolese hanno provato a rassicurare i dipendenti preoccupati per la situazione che, in prospettiva, potrebbe portare a un esubero di personale. Quasi un paradosso, visto che solo poche settimane fa in via Venturini si discuteva della carenza di operatori socio-sanitari.

Nel frattempo, la Giunta ha fissato la data dell’incontro richiesto dai sindacati, anche loro all’oscuro dei piani di Asp e Circondario anticipati due giorni fa su queste pagine. Il summit è in programma giovedì 4 settembre in Municipio. Oltre ai rappresentanti dei lavoratori, saranno presenti l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni; il direttore del Circondario, Sergio Maccagnani; la presidente di Asp, Veronica Gioiellieri. Non è escluso che al tavolo possano esserci anche i vertici di Seacoop.

Bersagliato dalle critiche dell’opposizione, ieri il sindaco Marco Panieri è tornato sulla vicenda. Lo ha fatto in primis per confermare che i posti accreditati sottratti alla Venturini saranno recuperati in altre strutture della città.

"Come sindaci abbiamo confermato per i prossimi anni, con atti formali e pubblici, i 508 posti accreditati e contrattualizzati attualmente attivi sul territorio – sottolinea Panieri –. Anzi, con le risorse della Regione deliberate poche settimane fa, riusciremo a incrementarli. Su questo preme specificare che dei 508 posti, 162 vedono Asp come soggetto gestore (nelle Cra Cassiano Tozzoli, Baroncini e Medicina) e i rimanenti 346 sono gestiti dalla cooperazione e società private del territorio. Alla ripresa del percorso dell’accreditamento, presumibilmente nel 2026, dovremo fare una procedura per selezionare i soggetti gestori dei 346 posti gestiti dai privati (di cui 165 su Imola)".

Per queste ragioni "incontreremo presto i sindacati – conferma Panieri –, che erano a conoscenza dell’intenzione di riqualificare l’immobile di via Venturini (ma non della riduzione dei posti letto, ndr) e fin da ora assicuriamo che i posti di residenza anziani accreditati e contrattualizzati non diminuiranno e che è nostra intenzione, come già abbiamo fatto in questi mesi sulla gestione della Cra Venturini, rafforzare il ruolo di programmazione e controllo pubblico per i posti gestiti accreditati gestiti da privati".

Quanto al piano di riqualificazione della struttura, atteso effettivamente da tempo, il primo cittadino parla di "grande opportunità per offrire nuovi servizi e sarà compatibile con il percorso del nuovo accreditamento in quanto, come previsto dalla delibera di Asp, il progetto di riqualificazione verrà realizzato entro il 2026 ed i lavori non partiranno prima del 2027. Siamo assolutamente consapevoli – conclude Panieri – della delicatezza e dell’importanza di un tema come l’accompagnamento e la cura nella terza età, soprattutto nelle nostre comunità in cui si vive sempre più a lungo. Nell’Imolese, una persona su quattro già oggi ha più di 65 anni, le stime ci dicono che aumenteranno ulteriormente e nell’insieme delle enormi conseguenze comportate c’è anche una crescente esigenza di risposte e di servizi".