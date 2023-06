I libri ‘Freschi di stampa’ Sette incontri in biblioteca

Pronta al via anche per l’estate 2023 la 22ª edizione di Freschi di stampa, novità librarie organizzato dalla Biblioteca comunale. La rassegna, dal 13 giugno al 25 luglio, propone sette appuntamenti di martedì alle 21, nel giardino del cedro della biblioteca comunale di via emilia 80, e un appuntamento ‘speciale’ mercoledì 19 luglio a Ca’ Vaina, in viale Saffi 50b. Primo appuntamento martedì 13. Per la seconda volta a Imola, Romina Casagrande, autrice di romanzi storici di grandissimo successo, propone al pubblico ‘L’eredità di Villa Freiberg (Garzanti), romanzo potente che fa riaffiorare uno degli orrori a lungo nascosti del secondo conflitto mondiale. L’autrice ne parla con Marco Orazi del Cidra. Martedì 20 giugno ci sarà il calciatore Gianluca Pagliuca. Il giornalista Federico Calabrese ha raccolto Volare libero (Minerva), racconto biografico dedicato non solo ai successi sportivi del portiere. Pagliuca e Federico Calabrese ne parlano con Nicolò Schira, giornalista.

Martedì 27 giugno lo scrittore Giacomo Cardinali racconterà de Il giovane Mozart in Vaticano: l’affaire del Miserere di Allegri (Sellerio). Ricostruzione storica autorevole che si legge come un romanzo, leggero, vivace e anche impertinente, come non sarebbe dispiaciuto al suo protagonista. Giacomo Cardinale ne parla con Antonio Castronuovo, scrittore. Martedì 4 luglio arriva Emanuela Canepa con il suo ultimo romanzo Resta con me sorella (Einaudi). La Canepa, bibliotecaria, ha vinto nel 2017 il Premio Calvino con il romanzo L’animale femmina. Converserà con Valentina Berengo, scrittrice e giornalista. Martedì 11 luglio 2023 una serata all’insegna della musica rock, soul e anime dannate. Alessandra Giovannini, giornalista, ci porterà in questo mondo insieme a Barbara Baraldi, autrice di Il fuoco dentro. Il libro di Janis Joplin (Giunti). Altri appuntamenti il 18 luglio con il noir di Stefano Nazzi e Il volto del male. Storie di efferati assassini (Mondadori). Con lui Claudio Caprara, giornalista. Il 19 luglio a Ca’ Vaina presentazione della graphic novel Mia sorella è pazza (Rizzoli Lizard) di Iris Biasio. Con Claudia Conti di Vari.China. Martedì 25 luglio la rassegna si chiude con il romanzo finalista Premio Strega 2023 Tornare dal bosco (Marsilio) di Maddalena Vaglio Tanet. L’autrice ne parla con Valentina Berengo, scrittrice e giornalista.