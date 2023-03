‘I Macbeth’ in scena allo Stignani

Prosegue la stagione di prosa 20222023 del teatro comunale Ebe Stignani. Da mercoledì a domenica sarà in scena ‘I Macbeth’ di Francesco Niccolini ("Molto liberamente ispirato a William Shakespeare e a stragi dei giorni nostri"), con Enzo Vetrano e Stefano Randisi. La prevendita dei biglietti al botteghino di via Verdi partirà oggi dalle 16 alle 19, proseguirà martedì dalle 10 alle 12 e poi resterà attiva nei giorni degli spettacolo. Tagliandi disponibili anche online, dalle 19.30 di oggi, su Vivaticket.com. "Questo è un lavoro sull’ossessione – spiega Niccolini –. E su stragi che si spiegano solo per ossessione, ieri e oggi: un trono, un’eredità, dei compagni di scuola, dei vicini troppo rumorosi, preghiere a un altro dio. Poco cambia, il risultato è sempre lo stesso: un massacro".

Assoluta garanzia di qualità la presenza di Vetrano e Randisi. "Chi può rivivere storie lontane come quella di Macbeth e della sua Lady o raccontare storie vicinissime a noi, che ritroviamo in fatti di cronaca nera che quotidianamente ci stordiscono? – si domandano i due artisti imolesi –. Ci vuole qualcuno, al di fuori di queste storie, che possa riavvolgere il nastro".