I maccheroni fanno il pieno Grande successo a Ponticelli Distribuiti nove quintali di pasta

Pienone a Ponticelli per la tradizionale sagra dei Maccheroni. Tanti residenti e tanti turisti alla festa, un numero tale da costringere i volontari a cuocere tutta la marea di sedanini (e gobbetti) che era comunque pronta: nove quintali di pasta. Senza contare il ragù: tre quintali di carne, affettuosamente curati dall’ottantina di volontari che hanno reso possibile la festa, preparando il condimento secondo l’antica ricetta della sagra.

Seguendo la ultracentenaria tradizione dell’evento della frazione, sono stati prima serviti i residenti (che avevano devoluto le proprie offerte pecuniarie al comitato), poi (a partire dalle 14.30) è stata la volta dei turisti e di tutti quelli che si erano messi in fila, che hanno mangiato gratis. Centinaia le persone in coda, dunque, in una bella giornata di sole con tanti profumi, tanto vento e qualche apprensione per le strutture installate (ma il meteo non ha infierito). Per i volontari della festa l’evento di ieri ha rappresentato il ritorno alla normalità, dopo tre anni di assenza causa pandemia e, in ultimo, anche la pioggia che a ridosso del 26 febbraio aveva indotto il comitato a rinviare tutto di un mese. Cioè a ieri, quando si è ripetuto il meccanismo della solidarietà: gli utili sono andati all’Ausl attraverso una donazione e altri fondi serviranno a mantenere una adozione a distanza.