I maccheroni, un mese dopo Domenica a Ponticelli la sagra rinviata per il maltempo

Un mese più tardi ma con lo stesso entusiasmo. Facendo i debiti scongiuri per esorcizzare le bizze del meteo, la Sagra dei Maccheroni di Ponticelli prende la scia primaverile e si prepara al riempi tutto del 26 marzo. Una domenica di festa nel cuore della frazione imolese per rinnovare quella tradizione ultracentenaria pronta a tornare al suo massimo splendore dopo il delicato periodo pandemico.

Timone organizzativo ben saldo nelle mani del comitato di cittadini volenterosi, guidato dall’inossidabile Franco Battilani, che con un’attenta politica di autofinanziamento converte le offerte dei residenti raccolte porta a porta in buoni consumazione per ritirare la gustosa pasta condita al ragù.

"Si partirà alle 11.30 per la soddisfazione del palato dei locali poi, mezz’ora dopo, riflettori puntati sulla sala polivalente dell’ex bocciodromo – spiega Battilani –. È qui che, con l’invito a tavola a base di maccheroni e vino, entreranno in scena i genitori e gli insegnanti della scuola primaria di Ponticelli. Un’iniziativa che, negli anni, ha reso possibile l’acquisto di attrezzature didattiche". Ma c’è spazio, nelle finalità del comitato, pure per la donazione dell’utile della manifestazione all’Ausl di Imola e per materializzare un’adozione a distanza. Dalle 14.30 in poi, con la musica di Olivetta e Gianni a fare da colonna sonora, il via alla distribuzione della specialità per tutti. Con una programmazione completa per mettere d’accordo grandi e piccini. "Mostra mercato in area Cenni, con gioco del tappo e ricca lotteria a premi, e bancarelle sistemate anche nel parcheggio adiacente alla provinciale Montanara – continua –. Una bella vetrina per i prodotti tipici della zona e non solo. Prevista anche un’area bimbi con laboratorio, animazione e giostre all’altezza della biblioteca. Ceramiche e piatti del buon ricordo disponibili nel nostro stand espositivo".

Ma non è tutto. "Dalle 10, nei pressi dell’ex bocciodromo, si svolgerà l’11ª edizione della ‘Macchescooterata d’Epoca’ – aggiunge Battilani –. Un’esposizione di vespe, moto ed automezzi del passato, con maccheroni e vino per tutti i partecipanti, in collaborazione con l’azienda vitivinicola Fondo Ca’ Vecia". Sul fronte dei preparativi tutto viaggia spedito. "Pronti i sedanini ed i gobbetti per un totale di nove quintali di pasta da condire con sette grandi paioli di saporito ragù – svela -. Una salsa preparata da oltre 80 volontari attraverso la lavorazione di tre quintali di ottima carne secondo l’antica ricetta della sagra".

