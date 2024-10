I menu di Mascia e Galanti: baccalà nell’olio e gelato fritto

Si avvia al giro di boa l’edizione 2024 del Baccanale, che animerà la città fino al 10 novembre. Ad accomunare i piatti proposti dai 33 ristoranti aderenti è l’olio extravergine d’oliva. L’oro verde diventa il tocco finale che esalta le creazioni degli chef.

"Siamo felici e orgogliosi di creare ogni anno un menu ad hoc per il Baccanale – spiega lo chef Massimiliano Mascia del ristorante San Domenico –. La nostra proposta include anche le ultime novità della carta, come il baccalà cotto a bassa temperatura e immerso nell’olio. Siamo molto legati al Baccanale, e per la ristorazione imolese nel suo complesso, queste tre settimane sono le più importanti dell’anno".

La vede così anche Orazio Galanti, proprietario di Hostaria 900. "Credo che questa manifestazione abbia un ruolo fondamentale nel valorizzare la città e la cucina del territorio proponendo temi sempre affascinanti e innovativi – racconta Galanti –. Ogni anno cerco sempre di creare qualcosa di unico, e per questa edizione sono particolarmente soddisfatto del mio dessert: il gelato fritto. Non volevo realizzare un dolce elaborato, ma qualcosa che catturasse l’attenzione del pubblico conquistando nella sua semplicità. La gente lo sta apprezzando".

Ecco l’elenco completo dei 33 ristoranti aderenti al Baccanale: Cucinot, Osteria Callegherie, Agriturismo Colombara, Bar Roma Bistrot, Bonelli Burgers, Calanco 25, Cucinot, Da Noi Osteria e Vini, Fiskebar - Linea 22, L’orto di Mari Agriturismo, Oliveto sul Lago - Country House, Osteria Callegherie, Osteria dei Miracoli, Osteria del Casale, Osteria del Piolo, Osteria del Teatro, Osteria del Vicolo Nuovo, Osteria di Dozza, Osteria Due Marie, Pizzeria Spanizzo, Ristorante Bandini, Ristorante e Parlamintè, Ristorante Gastarea, Ristorante Hostaria 900, Ristorante La Tavernetta, Ristorante Le Bistrot, Ristorante Molino Rosso, Ristorante Pizzeria Donatello, Ristorante Popeye, Ristorante San Domenico, Taverna San Pietro, Tenuta Poggio Pollino, Tenuta Torre Diana, Trattoria Da Mauro, Vivanderia - Note e Aromi.