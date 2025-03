I mercoledì della terza età. Chiacchiere da oratorio

A Borgo Tossignano viaggia ormai da tempo a gonfie vele il progetto ‘Un paese solidale. Rapporti di buon vicinato’, pensato e coordinato dall’amministrazione comunale, alimentato dalla Caritas parrocchiale in collaborazione con Auser. Ogni due settimane, infatti, i pomeriggi del mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 presso l’oratorio della chiesa del paese sono dedicati alle attività per un gruppo di persone nella terza età: "L’iniziativa è partita, subito dopo l’emergenza pandemica, da una convocazione del municipio rivolta ai rappresentanti delle varie associazioni di volontariato – racconta la vicesindaca Federica Cenni, con delega alle politiche sociali –. Quei mesi difficili hanno amplificato la solitudine ed era necessario individuare una proposta concreta per stare vicini agli anziani e alle persone più fragili".

L’esperienza del covid, con l’attivazione di una serie di servizi per la comunità come il contatto telefonico per il recapito a domicilio di alimenti, medicine o per fare quattro chiacchiere in ottica di contrasto alla solitudine, ha dato il via a un progetto sempre più rodato e articolato: "La Caritas parrocchiale era da tempo vicina alle categorie più fragili della popolazione – continua –. Persone che difficilmente chiedono aiuto ma, spesso, alle prese con una preoccupante povertà di relazioni umane". L’epicentro logistico del percorso è diventato, quindi, l’oratorio con una sala al piano terra davvero funzionale per dare forma alle attività gratuite del format ‘Anziani insieme... a noi’: "Dopo una partenza in sordina e un ulteriore brusco arresto a causa dell’alluvione, finalmente abbiamo trovato la continuità operativa necessaria all’inizio del 2024 – sottolinea la Cenni –. Ora c’è un bel gruppo di circa 15 volontari, e le porte sono sempre aperte per chi volesse aggiungersi alla squadra, che usufruiscono delle tante iniziative organizzate. La volontà è quella di variare il più possibile la programmazione dei pomeriggi attraverso attività capaci di favorire lo scambio interpersonale". Ma anche per donare un pizzico di allegria e serenità, come spiegano gli stessi volontari: "Dalla tombola, sempre gettonatissima, ai laboratori. Senza dimenticare la ginnastica sulla sedia e qualche gita nei dintorni, il tutto impreziosito dall’immancabile merenda".

Una macchina ben oliata che funziona a meraviglia grazie al contributo economico della Diocesi di Imola, attraverso i fondi dell’8 per mille, la collaborazione di Auser per trasporti e spostamenti e il patrocinio del Comune. "Per noi questi momenti sono davvero preziosi – concludono i volontari –. Ogni pomeriggio rappresenta un momento di arricchimento personale. Ognuno di noi ha tanto da donare al prossimo, specie chi ha tanta vita alle spalle: un sorriso, un gesto o una parola ci ripagano e ci spronano ad andare avanti".

Mattia Grandi