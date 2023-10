I militari castellani nei lager. I ricordi di Giorgio Marocchi

Sono in arrivo due interessanti e coinvolgenti serate dedicate alla storia di Castel San Pietro, organizzate nell’ambito della ventesima edizione della Festa Internazionale della Storia.

Questa sera, a partire dalle 20,30, nella sala convegni dell’Anusca, in viale Terme 1056, Eolo Zuppiroli dell’associazione Terra Storia Memoria parlerà dei principali avvenimenti accaduti nel sedicesimo secolo, tratti dal manoscritto inedito “Raccolto di Memorie Istoriche di Castel San Pietro” di Ercole Valerio Cavazza, un’imponente opera sulla storia di Castel San Pietro di 3.500 pagine manoscritte, divise in 6 volumi, che copre il lasso di tempo che va dal 1198 al 1801.

Domani, invece, sempre a partire dalle 20,30, l’appuntamento sarà invece nella Sala comunale Sassi, in via Fratelli Cervi 3, con “I militari castellani internati nei lager nazisti. I ricordi del soldato castellano Giorgio Marocchi”, conversazione di Davide Cerè e Marisa Marocchi dell’Associazione Culturale Terra Storia Memoria in collaborazione con Anpi e Aned. L’ingresso è gratuito per entrambe le serate, che rientrano anche tra le iniziative previste per la formazione in servizio degli insegnanti organizzate dall’Università di Bologna secondo la legge 1072015.

Un’ennesima conferma dell’importanza che la comunità castellana dà alla storia.