A Dozza proseguono le celebrazioni del ‘Giorno della Memoria’. Alla Rocca, da domani al 4 marzo, arriva la mostra visiva ‘Io dico no!’ per raccontare della resistenza dei militari italiani a Hitler e Mussolini dopo l’8 settembre 1943. Una pagina di storia della Seconda Guerra Mondiale poco nota ma che ha coinvolto ben 700mila militari italiani internati nei lager nazisti. Di questi, 1.232 erano originari del circondario Imolese e 119 di loro non hanno fatto più ritorno a casa. Un’iniziativa organizzata da Anpi, Aned, Cidra, in collaborazione con la Fondazione Dozza Città d’Arte, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Entrata gratuita per tutti i tesserati della sezione dozzese di Anpi e per tutti i residenti nel borgo secondo i canonici orari di accesso al castello.