I Moto club insorgono: "Non esiste solo la F1. Il circuito non rinunci alla sua tradizione"

Moto Club imolesi uniti e compatti per ’scongiurare la diaspora’ degli eventi a due ruote motorizzate dal calendario 2024 dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari. E se fino ad oggi la base motoristica della città aveva guardato con preoccupazione, ma a distanza, l’evoluzione dello scenario, dopo la notizia del trasloco del mondiale Superbike da Imola a Cremona, ha deciso di alzare la voce. Nessuna polemica con istituzioni e vertici del circuito ma la richiesta di un tempestivo confronto per sottoporre un documento unitario, con idee, spunti, quesiti, richieste e un chiaro intento di volontà collaborativa, redatto per evitare l’addio del motociclismo dalle rive del Santerno. E’ infatti innegabile che l’Autodromo sia la culla della specialità, forgiata dal genio di Checco Costa con corse leggendarie capaci di gettare le basi per format moderni come Superbike e MotoGp.

"Siamo amareggiati – sono le prime parole di Carlo Costa, figlio di Checco e presidente dello storico Moto Club Santerno –. Occorre un incontro a stretto giro tra i Moto Club, le autorità e la dirigenza dell’Autodromo per capire le reali motivazioni di una decisione così netta. Cerchiamo la strada del dialogo per verificare ipotesi alternative e una via di uscita".

Non solo. "Gli imolesi amano il motociclismo che appartiene alla storia di questa terra – rimarca –. No a prese di posizione, ma vogliamo fare la nostra parte per superare questo stallo".

Va giù pari Giancarlo Salvi, al timone del Moto Club Imola che ha mal digerito la partenza della Superbike dirottata in terra lombarda: "Non possiamo condividere questa scelta con un arrivederci a chissà quando – spiega –. Avevamo già espresso a tempo debito le nostre perplessità riguardo lo svolgimento della gara nel mese di luglio. Perdere l’unica gara iridata di motociclismo sul nostro circuito significa fare un enorme regalo ad un altro impianto che, senza offesa e campanilismo alcuno, non ha il blasone, la storia e l’attrattività di Imola".

E ancora: "In queste settimane i tre Moto Club imolesi si sono riuniti, cosa che non accadeva da tempo, e hanno preparato un documento unico da consegnare al sindaco Panieri, alla Federazione, al ConAmi e alle principali case motoristiche – svela Salvi –. I contenuti? Analisi, riflessioni e suggerimenti per arginare il rischio di disperdere un autentico patrimonio della città. Ma anche alcune richieste".

Tra queste, a quanto pare, ci sarebbe anche la possibilità di riservare alcune giornate di pista a prezzo calmierato agli stessi Moto Club come avvenuto in passato: "C’è disappunto e amarezza per certe scelte che insistono solo sulle auto – sottolinea Salvi –. Così si rischia, se la F1 non dovesse rinnovare la permanenza in Romagna, di bruciare le relazioni con i promoter del pianeta motociclistico".

In prima linea anche Fabrizio Ghini del Moto Club Racing Imolese #96: "Non c’è mai stato un confronto tra noi e l’amministrazione comunale sul tema. Adesso, però, è il momento di capire qualcosa di più – annuncia –. Non siamo imprenditori, ma siamo animati da pura passione. Comprendiamo la gestione aziendale del circuito, con le gare di moto che muovono cifre ben diverse rispetto a quelle delle auto, ma non possiamo mettere in un angolo la storia. Siamo qui per dare una mano".

Con una considerazione finale: "Occorre un indirizzo politico per scongiurare l’esclusione totale delle moto dall’autodromo che è un po’ anche nostro – conclude –. No alle polemiche, ma giochiamo a carte scoperte".