I nidi d’infanzia aprono le porte. Cinque strutture per i più piccoli. Ecco come prenotare la visita

I nidi aprono le porte a genitori e piccoli. Scattano le prenotazioni per partecipare all’open day dei nidi d’infanzia comunali e convenzionati del Comune di Castel San Pietro Terme che si svolgerà per tutte le strutture questo sabato, dalle 9 alle 12.

LE STRUTTURE

Per quanto riguarda l’open day dei nidi comunali Girotondo di Castel San Pietro Terme (via Di Vittorio 28/A) e Arcobaleno di Osteria Grande (via Serotti 8), è necessario prenotare l’appuntamento telefonando al numero 051 6954172.

Per il nido paritario convenzionato Don Luciano Sarti (via Palestro 38/A), che accoglie bambini da 12 ai 36 mesi, l’appuntamento per l’open day si prenota telefonando al numero 051 944590 oppure collegandosi al sito www.scuoledonlucianosarti.it.

Per il nido d’infanzia convenzionato La Casa di Mamma Oca (via Conventino 1531, Castel San Pietro Terme), l’accesso all’open day è libero, senza appuntamento.

Per il nido d’infanzia Sacro Cuore in fase di convenzionamento con il Comune castellano (via Stradelli Guelfi 1560, Poggio Grande), che accoglie bambini di età dai dodici ai trentasei mesi, in questo caso è necessario prenotare l’appuntamento telefonando al numero 051 949096.

LE ISCRIZIONI, ECCO COME FARE

Le iscrizioni online per l’anno educativo 2025-26 ai nidi d’infanzia del Comune di Castel San Pietro Terme per i bambini nati dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2025 residenti nel territorio comunale sono aperte fino alle ore 12,30 di mercoledì 14 maggio 2025.

Le domande devono essere presentate esclusivamente on line accedendo al link: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/servizio/nidi-infanzia-comunali e cliccando su “Servizi scolastici on line”. Per il procedimento è necessaria l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). "In via residuale, per chi ha reali necessità – spiegano dal Comune –, è possibile effettuare la compilazione assistita della domanda, previo appuntamento con l’Ufficio Scuola" al numero 051 6954122, entro il 9 maggio (occorre lo SPID del richiedente). Resta a carico del richiedente la verifica del corretto inoltro della domanda.

CONTATTI E INFORMAZIONI

Tutte le informazioni relative al bando e alla domanda di iscrizione possono essere richieste all’Ufficio Scuola e-mail: scuola@comune.castelsanpietroterme.bo.it, oppure telefonando al numero 051 6954122-126.