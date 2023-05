"I nostri castagneti spazzati via" La disperazione nell’alta vallata

Le tante ferite aperte di una vallata del Santerno falcidiata da frane e smottamenti. Movimenti di terra che ridisegnano il volto e l’assetto viabile collinare. Ma che aprono anche una voragine in ambito economico e produttivo. Un’eccellenza di riferimento su tutte alle prese con l’incubo: il marrone di Castel del Rio. Un prodotto ortofrutticolo della zona, a indicazione geografica protetta, radicato nel territorio da oltre 500 anni. Una bontà celebrata, in tutti i fine settimana del mese di ottobre, da una sagra capace di attrarre migliaia di visitatori. Ma ora nei castagneti attorno all’abitato dell’alta valle c’è solo desolazione.

"Piante inestimabili, secolari, portate via – racconta Monia Rontini dell’azienda agricola ‘Il Regno del Marrone’ –. Strade sventrate dalla furia della natura. Così, per noi, sarà impossibile lavorare". Le fa eco Giuliano Monti, presidente del consorzio castanicoltori di Castel del Rio, attualmente isolato nel suo agriturismo di via Montemorosino nel territorio di Fontanelice con i collegamenti ostruiti da due frane e senza acqua: "Al peggio non c’è mai fine – sentenzia –. Già il quadro del comparto era critico prima. Ora siamo alla disperazione". Poi entra nel dettaglio: "Impossibile per adesso, con la pioggia che non concede tregua, fare una prima stima dei danni – continua –. Per molti di noi è proprio impensabile raggiungere i castagneti con strade e cavedagne franate che si sono tirate dietro le piante. E’ un’ecatombe. Il momento ci impone di tirare a campare".

Con una riflessione amara. "Vorremmo risvegliarci da questo brutto sogno e sperare che solo il 10 per cento delle nostre coltivazioni è andato distrutto, ma non sarà così – aggiunge sconsolato Monti –. Ci mettiamo in coda alle tante problematiche del periodo perché c’è chi ha perso casa o, addirittura, la vita. Dal punto di vista economico, però, la castanicoltura è in ginocchio". E il fronte, oltre a Castel del Rio, si estende alle località di Giugnola, Belvedere e perfino Piancaldoli. "Ci sono molte aziende che hanno il marrone come attività complementare significativa – conclude –. Sono avvilito. Ripristino? Ci vorranno mesi, forse anni".

Per Paolo Franceschi, presidente della Proloco Alidosiana: "Tutte le infrastrutture che servivano il territorio e lo rendevano vivibile realizzate in 40 anni sono state spazzate via in due giorni – sottolinea –. Non è possibile raggiungere i campi ed i castagneti. Le aziende agricole che esistono ancora, perché molte non ci sono più, sono irraggiungibili. Stessa cosa per agriturismi e altre attività sparse nelle colline. Devastante l’impatto che questa calamità avrà sulle comunità montane".

