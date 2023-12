I numeri del nuovo Cau. Sessanta accessi al giorno: "Attesa media di due ore"

Una media di circa 60 persone al giorno accolte, ma con punte nel periodo festivo (in cui si è concentrata oltre il 70% dell’affluenza della settimana), con il picco di 95 accessi in dodici ore di sabato 23.

Dalla sua attivazione, avvenuta nel primo pomeriggio di giovedì 21 dicembre, fino alla chiusura delle 20 di mercoledì 27 dicembre, il nuovo Centro assistenza urgenza di Imola ha accolto 412 persone (192 maschi e 220 femmine).

Secondo quanto riferito ieri dall’Ausl, il 17% delle persone si sono allontanate spontaneamente prima della visita. Tutti si sono recati al Cau di propria iniziativa e non su consiglio di un altro medico o del pronto soccorso.

Solo due i pazienti trasferiti dal Cau al Pronto soccorso, undici quelli invitati a accedere successivamente all’ospedale per un approfondimento specialistico, mentre tutti gli altri sono stati curati e rinviati al medico di famiglia per il proseguo del percorso. L’attesa media nel periodo, precisano sempre dall’Ausl, è stata di 2 ore e 10 minuti.

Il 73% degli accessi ha coinvolto persone comprese nella fascia di età 18-64 anni, il 10% quella 65-74 anni, il 12% la fascia over 75 anni. Il restante 5% degli accessi ha coinvolto minori.

Sempre secondo il report diffuso ieri dall’Ausl, le principali cause per cui le persone si sono recate al Cau sono stati sintomi da malattie stagionali (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, …), che hanno rappresentato il 52% degli accessi, seguiti da richieste di prescrizioni (10%); dolori agli arti (6%), disturbi dell’orecchio (5%), dolori addominali, diarrea e vomito (5%), disturbi dell’occhio o della vista (3,5%), controlli per ferite e medicazioni (2,5%), lesioni (2,5%), lombalgia (2%), traumi (1,2%), mal di testa (1%), eccetera.

Il Cau è sempre attivo dalle 8 alle 20 e durante il prossimo ponte festivo sarà potenziato l’organico nelle giornate di domani e di lunedì 1° gennaio.

"Si ricorda ai cittadini che il medico di famiglia deve sempre essere il primo riferimento per la salute e che nei giorni feriali i medici di medicina generale associati in gruppo o rete garantiscono aperture molto ampie dei loro ambulatori – raccomandano dall’Ausl –. Nei giorni festivi restano attivi gli ambulatori di continuità assistenziale di prossimità presenti nelle Case della comunità di Castel Pietro Terme, Medicina e Vallata del Santerno a cui ci si può rivolgere per problemi urgenti a bassa complessità".