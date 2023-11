I numeri della violenza di genere. Nel 2023 accolte oltre 200 donne nei centri di Asp e associazioni

Dalle tante denunce raccolte dalle forze dell’ordine alla grande attività dei centri anti-violenza, passando per le toccanti testimonianze degli operatori di Ausl e Asp. Volti, numeri e storie che raccontano un fenomeno da tempo in preoccupante ascesa anche sul territorio imolese. Ha assunto un significato particolare, alla luce della tragica vicenda di Giulia Cecchettin, il Consiglio comunale straordinario organizzato ieri in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (domani, 25 novembre). Anche quest’anno, come ormai consuetudine, la seduta ha avuto come obiettivo quello promuovere una riflessione sulle cause culturali e sociali del fenomeno e "far crescere nella nostra comunità una cultura rispettosa delle donne e delle differenze", rimarca il presidente dell’Aula, Roberto Visani.

"Usiamo tutti i mezzi idonei a prevenire azioni delittuose", sottolinea Angela Piccirillo, commissario capo della Polizia di Stato, intervenendo in apertura di seduta subito dopo l’assessora alle Pari opportunità, Elisa Spada. Negli ultimi dodici mesi, il commissariato di via Mazzini ha raccolto una denuncia per tentato omicidio (un ragazzo con problemi psichiatrici che ha accoltellato la madre); otto denunce per violenza sessuale (di cui una contro ignoti); dodici per maltrattamenti in famiglia (in aumento); otto per lesioni personali; otto per atti persecutori e due per minacce. Ne sono scaturiti tre allontanamenti dalla casa familiare (tramutato poi in arresto), altrettanti divieti di avvicinamento e comunicazione con la parte offesa e vari ammonimenti. "Bisogna denunciare sempre – raccomanda Piccirillo –. E mai assuefarsi al dolore".

Andrea Oxilia, comandante della compagnia dei carabinieri Imola, ha invece messo in guardia dai testi dei cantanti trapper, citando fra gli altri Shiva e Sfera Ebbasta. "Bisogna partire dal linguaggio dei ragazzi – rimarca Oxilia –, questa è cultura della violenza".

Nei primi undici mesi del 2023, l’Asp ha accolto 37 donne vittime di violenza (ma solo 15 hanno deciso di denunciare). Il 27% ha tra i 18 e i 29 anni, il 26% tra i 30 e i 39 anni, il 21% tra i 40 e i 49 anni e il 16% (in aumento) più di 50 anni. L’autore della violenza è nella stragrande maggioranza dei casi il coniuge (24 casi) o il convivente (6), motivo per il quale la presidente dell’Azienda servizi alla persona, Veronica Gioiellieri, parla di "fenomeno domestico" e auspica la creazione "già nel 2024" di un "condominio solidale" per madri sole con figli minori.

Trama di Terre ha accolto nei primi dieci mesi dell’anno 111 donne vittime di violenza maschile, di cui 46 per la prima volta. E registra come tutti gli indicatori siano in preoccupante aumento. "Solo il diffuso riconoscimento della violenza di genere in ogni ambito – sottolinea la presidente Clarice Carassi – potrà consentirci di contrastarne efficacemente gli esiti". Numeri rilevanti anche quelli di Per le donne: 58 donne accolte negli ultimi dieci mesi nel centro anti-violenza, di cui oltre l’80% italiane. Mille le donne accolte complessivamente nei centri antiviolenza in provincia nel 2022.

"Oltre al lavoro per gestire e affrontare l’emergenza, il salvataggio, il percorso per l’uscita dalla violenza – sintetizza il sindaco Marco Panieri – la sfida ora è scardinare i presupposti della violenza e prevenire".