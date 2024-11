I ’pattuglioni’ di notte. Venti automobilisti multati ogni weekend

Un mese di controlli nel fine settimana, con una media di circa venti verbali elevati a week end. La Polizia municipale di Castel San Pietro ha ripreso l’attività notturna di controllo, che proseguirà anche nelle settimane prossime prevalentemente venerdì e sabato, talvolta anche la domenica sera. "Crediamo sia importante effettuare questi controlli anche e soprattutto come forma di prevenzione – spiega il comandante Leonardo Marocchi –. Far sapere anche attraverso il passaparola che nel territorio di Castel San Pietro c’è controllo è molto più importante che fare la conta delle multe".

Un passaparola che, però, è sin troppo veloce, e avviene appena superata la presenza della pattuglia, sotto forma di ’lampeggìo’ per avvisare le auto in arrivo dall’opposta direzione di marcia. "L’uso improprio degli abbaglianti è sanzionabile e lo abbiamo punito in queste settimane. Chi lo fa non si rende conte di favorire, di fatto, chi sa di essere in torto, chi può costituire un pericolo per la circolazione, magari per assenza di assicurazione o perché ha alzato troppo il gomito", avverte Marocchi.

Nelle ultime settimane di controlli nel week end, tutti eseguiti tra le 21 e le 3 o tra le 22 e le 4, diverse sono state anche le sanzioni per due infrazioni a dir poco datate, ma evidentemente sempre attuali. "Il mancato uso della cintura di sicurezza e l’uso di cellulari alla guida, spesso per inviare messaggi, talvolta anche per telefonare". I ‘pattuglioni’ decisi dalla Pm di Castel San Pietro sono prevalentemente mirati a punire "l’eccesso di velocità e l’abuso di alcol alla guida", ma, come sottolinea Marocchi, "le infrazioni rilevate sono molteplici. Oltre a uso dei telefoni cellulari e mancato uso delle cinture, sono diversi i sorpassi in zona vietata puniti, come anche il mancato collaudo dell’auto o, nel caso più grave ma purtroppo non così infrequente, la mancata copertura assicurativa del veicolo".

I controlli sono stati e verranno svolti con due pattuglie e cinque uomini coordinati comandante Marocchi, "pattuglie che utilizziamo a distanza ravvicinata l’una dall’altra", avverte. Contestuale al controllo dei documenti c’è non appena fermato il veicolo "il controllo con l’alcooltest. Prima facciamo soffiare il conducente direttamente in auto, senza farlo scendere, in uno strumento che in gergo chiamiamo ‘flauto’, poi solo se lo strumento indica luce rossa allora provvediamo con lo strumento omologato per il riscontro del tasso alcolemico". I controlli, come anticipato, proseguiranno anche nei prossimi week end, con pattuglie posizionate prevalentemente sulla via Emilia (a Castel San Pietro ed Osteria Grande), sulla San Carlo e sugli Stradelli Guelfi. Claudio Bolognesi