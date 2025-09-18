I Peripheries vincono ’Gocce di Musica’

Si è conclusa con la vittoria dei Peripheries l’edizione 2025 di ‘Gocce di Musica per la solidarietà’, il concorso organizzato da Avis Imola in collaborazione con Quod News e Musicalenta, quest’anno sotto la direzione artistica di Luigi Iacobone. La finalissima si è svolta il 4 settembre in piazza delle Medaglie d’Oro a Imola ed è stata condotta da Paolino vocalist e da Monia Prati. Sul palco si sono sfidati i tre finalisti: la solista Martina Bartoli, vincitrice della semifinale di Imola; la rapper Trama, vincitrice della semifinale di Mordano; e i Peripheries, vincitori della semifinale di Varignana. La band post punk imolese ha convinto la giuria con l’esecuzione tecnica, la presenza scenica e i propri brani originali, in particolare il singolo in concorso Lodestar, ottenendo così la vittoria del contest.

Anche le altre finaliste hanno ricevuto riconoscimenti: Martina Bartoli ha vinto il premio di gradimento della giuria popolare, mentre Trama si è aggiudicata il premio della critica. La serata è stata arricchita dalle esibizioni di due ospiti: la band bolognese Bittenears, che ha aperto la finale, e la cantante argentina Mumy Testa, che ha concluso l’appuntamento. Per i tre finalisti erano già previsti un buono da 200 euro spendibile in materiale musicale e la possibilità di esibirsi all’interno della programmazione del MEI di Faenza in autunno. Con la vittoria finale, i Peripheries si sono aggiudicati un ulteriore buono da 500 euro. Con l’edizione 2025, Gocce di Musica conferma la sua formula di promozione dei giovani talenti musicali del territorio, legando ancora una volta la passione per la musica a un messaggio di solidarietà e partecipazione.