I personaggi illustri. Ingressi a soli 3 euro per Palazzo Tozzoni

Palazzo Tozzoni partecipa alle ‘Giornate internazionali delle case museo dei personaggi illustri’, promosse dall’associazione nazionale case della memoria, con l’obiettivo di mettere in rete in tutto il mondo le dimore storiche che documentano vita e opere di grandi personalità e valorizzare questi importanti luoghi custodi del passato.

Oggi e domani, il Comune ha previsto l’ingresso con tariffa ridotta (tre euro) per tutti coloro che verranno a visitare la casa museo di Palazzo Tozzoni negli orari di apertura al pubblico, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Va ricordato che per i residenti in città la domenica mattina l’ingresso è sempre gratuito.

"Palazzo Tozzoni non è solo una dimora storica, ma un luogo vivo, capace di raccontare storie, custodire memorie e aprirsi al futuro – sottolinea l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. Il recente riconoscimento da parte della Regione tra le ‘Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’ ne certifica la straordinaria qualità culturale. Palazzo Tozzoni ha conservato intatto il fascino dei secoli passati e nel raccontare la vita dei conti Tozzoni offre un’esperienza immersiva tra arte, storia e cultura".

Sono 35 le realtà dell’Emilia-Romagna che prendono parte alle ‘Giornate internazionali delle case dei personaggi illustri’ che si terranno in tutto il mondo in questo fine settimana. Complessivamente sono 143, in 19 regioni italiane, le strutture che hanno aderito all’invito dell’Associazione nazionale case della memoria che, dopo tre edizioni dedicate alle Case museo presenti sul suolo italiano, hanno allargato il loro raggio d’azione.

L’iniziativa ha il patrocinio e la collaborazione dei Comitati internazionali Icom International, Icom Demhist (Comitato internazionale per le case museo storiche) e Iclcm (Comitato internazionale per i musei letterari e dei compositori), Icom Italia e la Rete europea delle case museo dei personaggi illustri. L’evento ha inoltre la media partnership di Rai Cultura e TgR Rai e il patrocinio di Anci Toscana.