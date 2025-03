I piccoli cittadini del futuro. Fanno visita ai Carabinieri

Far crescere i valori della legalità e del senso civico nei cittadini del futuro, sin da quando sono bambini. In questo senso continuano gli incontri promossi dal Comando Provinciale Carabinieri di Bologna con gli studenti di tutte le età delle varie scuole materne, affinché i valori dell’Arma li sostengano nella crescita e per tutta la loro vita. In particolar modo, i Carabinieri della compagnia di Imola, hanno tenuto un incontro con dei bambini della Scuola dell’Infanzia ’Giardini D’Infanzia’. I piccoli accompagnati dalle rispettive maestre, hanno fatto visita all’interno dei locali della caserma, dove il comandante della Compagnia Domenico Lavigna, li ha accolti e ha illustrato loro le varie attività svolte dai Carabinieri, nonché i mezzi dell’Arma.