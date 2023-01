"I piccoli contributi non bastano più"

"Piccoli contributi come la gratuità dei parcheggi il sabato pomeriggio nelle prime due settimane dei saldi invernali sono poca cosa. Da chi governa Imola ci aspettiamo molto di più". A dirlo è il leghista Simone Carapia, che vuole dalla Giunta "un vero e proprio rilancio per aiutare la rigenerazione urbana, sostenendo affitti calmierati e i cambi di destinazione d’uso". Carapia ribadisce poi la necessità di istituire il "tanto sbandierato fondo pubblico-privato per incentivare l’uso dei locali sfitti" che "costituirebbe una garanzia nei confronti della proprietà rispetto al pagamento dei canoni in caso di morosità, ma, in accordo con la stessa, si potrebbero offrire canoni calmierati per gli affittuari". Secondo il leghista servono infine "nuove politiche tariffarie per i parcheggi" e bisogna "rivedere il piano del traffico con l’obiettivo d’incentivare la mobilità sostenibile e gli accessi alla Ztl".