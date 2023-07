I piloti a ’lezione’ dallo chef Mascia

Ad aprire le attività del Food Village, sarà questa sera, alle 18,30, un grande evento che vedrà protagonisti i piloti della Sbk, pronti a cimentarsi in una gara di cucina sotto la guida dello chef Max Mascia, del ristorante San Domenico, che insegnerà loro un piatto tipico che dovranno replicare: la Piadina Romagnola. Al momento hanno assicurato la presenza i piloti Phillip Oettl (DE), Team GoEleven; Danilo Petrucci (IT), Barni Spark Racing Team; Niccolò Bulega (IT), Aruba.it Racing WorldSSP; Michael Ruben Rinaldi (IT), Aruba.it Racing – Ducati; Lorenzo Baldassarri (IT), GMT94 Yamaha; Dominique Aegerter (CH), GYTR GRT Yamaha.