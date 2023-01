I più piccoli e la prevenzione

La rassegna ‘Parliamo della mia salute’, mini ciclo di incontri dedicato ai genitori con argomenti che riguardano i più piccoli e gli adolescenti, ha ripreso i suoi appuntamenti che proseguiranno fino al mese di aprile. La dottoressa Chiara Suzzi (specializzata in Chirurgia pediatrica) è la relatrice di questa settimana e affronterà l’argomento ‘Il pediatra: segue e cura ai fini della prevenzione (igiene, alimentazione, vaccini…)’. Appuntamento oggi dalle 15 alle 16 alla Casa della comunità di Medicina (via Saffi 1) e venerdì 27, stessa ora, al Polo formativo Ausl Imola, area ex Lolli di Imola (padiglione 14, accesso da via Caterina Sforza 3 o dall’entrata lato Rocca).