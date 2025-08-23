Dopo 40 giorni di esposizione a Bologna, in Sala Borsa e a Palazzo d’Accursio, arriverà il 29 agosto a Palazzo Malvezzi Hercolani di Castel Guelfo la mostra itinerante ‘I polacchi che liberarono l’Italia’ visitabile fino al prossimo 12 settembre. Un’esposizione itinerante che racconta la storia del II° Corpo d’armata polacco sbarcato nella penisola nel 1943 e protagonista della Liberazione del nostro territorio. Un progetto alimentato dal ‘Comitato per l’80° Anniversario della Liberazione di Bologna e della Linea Gotica’, costituito da 17 associazioni, organizzazioni ed enti, impegnato a mantenere viva una memoria importante ed a consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione tra i due popoli.

Venti pannelli impreziosiscono la mostra che verrà inaugurata con un incontro pubblico nella sala consiliare di Castel Guelfo il 30 agosto alle 10.30.

Ospiti lo storico Sebastiano Sabbioni, il referente di Cidra Marco Orazi e Davide Cerè alla guida di Anpi Castel San Pietro. Previsti i saluti istituzionali del sindaco Claudio Franceschi, del console onorario della Polonia in Bologna, Pasquale Laurenzano, e di Gianpietro Mondini che presiede l’associazione ‘Eredità e Memoria’.

Nell’ambito dell’appuntamento verrà proiettata anche la videointervista in onore di Aldina Dal Monte, testimone guelfese dei fatti storici, realizzata da docenti e alunni della scuola secondaria ‘Papa Giovanni Paolo II’.

Un polo didattico che, da anni, promuove scambi culturali con la Polonia.