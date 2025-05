I predoni degli attrezzi . Scacco matto alla banda

I predoni degli attrezzi da cantiere in una città passata al setaccio non si fanno sfuggire un furgone con le scritte di un artigiano. In un attimo la serratura salta e migliaia di euro di materiale finiscono nella macchina dei malviventi. Il tutto però avviene sotto gli occhi della polizia che poco dopo arresta due persone e denuncia un minorenne.

Sì, perché il furto viene seguito passo passo dagli agenti del commissariato imolese in capo a Luciano di Prisco. Un pedinamento che scatta quando i poliziotti si imbattono in un’auto sospetta, una Suzuki che risulterà presa a noleggio da un’agenzia del sud Italia. A bordo ci sono tre persone che compiono un lungo giro della città, costantemente tenuti d’occhio da un’auto civetta. Fino a quando la Suzuki non si ferma nel grande parcheggio di un centro commerciale.

Perché lì fermo c’è il furgone di un artigiano. Così, mentre gli altri tengono il motore acceso, un ragazzo (che si scoprirà poi avere vent’anni) scende dall’auto e comincia ad armeggiare attorno alla serratura del grosso mezzo.

Una volta aperto il portellone posteriore del furgone, scendono dalla Suzuki anche altre due persone, un uomo di 51 anni e un minorenne. In pochi minuti la ’banda’ carica una grossa quantità di attrezzi sulla propria auto e riprende rapidamente il cammino in direzione dell’autostrada lungo via Selice. Nel frattempo però i tre complici incrociano una volante e, sentendosi braccati, dopo un’improvvisa manovra in retromarcia, parcheggiano l’auto nell’area sosta della Saponeria, attraversando poi la strada per entrare nel supermercato Lidl poco distante cercando di far perdere le proprie tracce.

Poco dopo, sentendosi evidentemente più tranquilli, i tre riprendono la Suzuki a noleggio, ma vengono fermati all’altezza del casello autostradale grazie all’intervento delle auto civetta e di una volante. Nel baule gli agenti recuperano circa cinquemila euro di materiali sottratti all’artigiano del furgone (che nel frattempo aveva sporto denuncia). Si tratta di trapani, tassellatori, smerigliatrici e caricabatterie: tutti attrezzi professionali di discreto valore che vengono riconsegnati al proprietario. All’interno del baule viene anche trovata una cassetta per l’installazione delle antenne tv, oltre ad altri oggetti probabilmente rubati altrove.

Scatta quindi l’arresto per il ventenne e il 51 enne residenti nel napoletano. Entrambi con precedenti, sono stati accusati e processati per furto aggravato in concorso: dovranno scontare gli arresti domiciliari. Al minorenne è toccata invece una denuncia alla Procura dei minori ed è stato consegnato ai servizi sociali.

Gabriele Tassi