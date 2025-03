I primi 100 anni di Luciana Zanetti

Amante dell’opera, dedita al lavoro e alla famiglia. Questi in sintesi i primi cento anni di Luciana Zanetti, celebrati il 3 marzo con una festa alla casa di riposo Villa Margherita di Castel San Pietro Terme. Alla festa, assieme al figlio Paolo, la nuora Cristina, la nipote Elena e i due pronipoti Gaia e Niccolò - e ai responsabili, personale e ospiti della casa di riposo, ha partecipato anche la sindaca di Castel San Pietro Francesca Marchetti. Luciana è nata il 3 marzo 1925 a Budrio. Rimasta orfana di padre all’età di 7 anni, ha iniziato a lavorare a 12 anni come baby sitter. Per 30 anni ha lavorato come stiratrice, poi per una cooperativa che forniva il servizio di pulizie al Tribunale minorile. Ha sempre dedicato tutto il suo impegno alla famiglia. Una passione? L’opera lirica, che hanno ereditato anche il figlio e la nipote.